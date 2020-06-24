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Кличко обвинили в попытках выгородить своего заместителя Поворозника, пойманного на взятке

STYLERПерсоны    24.06.2020 - 14:18
Кличко обвинили в попытках выгородить своего заместителя Поворозника, пойманного на взятке
Николая Поворозника обвиняют в получении взятки в 125 тыс. долларов

Кличко призывают не выгораживать скомпрометированного экс-заместителя

Мэр Киева Виталий Кличко может предпринимать попытки выгородить своего первого заместителя Николая Поворозника, пойманного на взятке. В частности, Telegram-канал "Чистильщик" сообщает, что ради этого могут даже сфальсифицировать результаты экспертизы аудиозаписи разговора Поворозника с посредниками.

Данную информацию активно обсуждают пользователи Facebook, призывая Кличко не выгораживать скомпрометированного экс-заместителя.

"Перед выборами начинает всплывать коррупционная составляющая Кличко. Историю со взяткой первому замглавы КГГА Поворознику пытаются замять, и делает это сам мэр Кличко", - написал блогер и журналист Александр Зубченко.

В свою очередь, блогер и Дмитрий Джангиров напомнил, что Николая Поворозника задержали на взятке в 125 тыс. долларов.

"А ведь это было совсем недавно - середина апреля! И какое громкое дело тогда намечалось! Сейчас все стихло, и Кличко всеми силами пытается выгородить своего заместителя. Интересный инсайд дает ТГ-канал "Чистильщик", который я привожу в силу того, что информация выглядит абсолютно достоверно", - отметил Джангиров.

Отметим, что речь идет об экспертизе аудиозаписи разговора Николая Поворозника с посредниками, в ходе которого фигуранты обсуждали подробности передачи взятки.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники заявили, что Поворозника якобы задержали на взятке в 60 тысяч долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий.

Позже он опроверг обвинения во взяточничестве в свой адрес, назвав их провокацией и потребовал немедленного расследования этого инцидента.

17 апреля мэр Киева Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от выполнения своих обязанностей на время следствия.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Виталий КличкоКГГАвзятка
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