Как клоун уже: оголенная Лобода возмутила фанатов (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Светлана Лобода снова наткнулась на критику в сети из-за образа

Лобода не редко подвергается критике за надменное поведение и сомнительные смены образа. Огромное количество фото, которое скандальная артиства публикует в сети, вызывает у ее поклонников и подписчиков противоречивые впечатления. Новые снимки звезды - как раз из таких.

Украинская певица, которая активно строит свою карьеру в РФ, выложила в Instagram два кадра и снова напомнила о грядущем сингле "Пуля-дура", премьера которого должна состояться 12 апреля.

На фото обнаженная Светлана Лобода накинула на себя кожаную куртку. На ней также очки зеленого цвета в удлиненной форме. В руках артистка держит фотоаппарат. Певица находится в помещении, она сидит, закинув нога на ногу.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В подписи к снимкам Лобода процитировала отрывок из песни:

"Чтоб это ни стоило

да, мне это нужно

ты хочешь все на стоп

и я здесь без оружия

только не стой

стреляй в меня ну же

Bang".

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях к ее сообщению подписчики разделились на два лагеря: некоторые восхищаются ее внешним видом и признаются, что уже заждались новую композицию; другие же критикуют артистку за безвкусицу и высказывают предположение, что ей просто не хватает внимания в прессе, поэтому звезда и решилась на раздевание перед камерой, причем в очередной раз:

Ну уже разделась бы совсем;

Как не стыдно? прикрылась бы;

Светлана, вам что, так хр*ново?!

Дурдом;

Наверное, это перебор;

Смело, но предсказуемо. Секси да, а огня нет;

Светлана, вы как клоун уже;

Явно ей внимания маловато...

Была тобой раздета догола... ох, Света, Света! Горячая вы женщина. Только дальше не раздевайтесь, пожалуйста. На этом хватит. Сохраните хоть какую-нибудь интригу! Этого уже больше, чем достаточно нам. Мне, конечно, тоже очень нравятся эти строки, но не так сильно как вам. А песню жду безумно, еще с января! Выпускайте скорее...

Но не у всех осталось такое "кислое" впечатление от новой порции снимков Лободы. Другие ее поклонники не перестают расхваливать образ артистки и отмечают, что забавные очки ей очень даже к лицу:

Глаза от идеальности лопнули;

Эти очки тебе больше идут. Молодец;

Очень красивая и разрушительная;

Когда выйдет эта песня? Мы очень ждем!

Вот, что значит харизма и настоящая сексуальность. Ни грамма пошлости и разврата. Гармония;

Фотки - огонь, очень красиво! И нет пошлятины, грань не переступили, очень круто;

Наконец-то избавилась то нездоровой худобы;

Развратница;

Безумно жду 12 апреля...

Как сообщалось, Светлана Лобода заплатила за свой главный хит - "Твои глаза" смешную сумму. Композитор-самоучка продал свое творение исполнительнице за очень скромные деньги.

Также мы писали о том, что Светлану Лободу раскритиковали за надменное поведение на одном из последних ее концертов.