Как клоун уже: оголенная Лобода возмутила фанатов (фото)

Светлана Лобода снова наткнулась на критику в сети из-за образа
Лобода не редко подвергается критике за надменное поведение и сомнительные смены образа. Огромное количество фото, которое скандальная артиства публикует в сети, вызывает у ее поклонников и подписчиков противоречивые впечатления. Новые снимки звезды - как раз из таких.
Украинская певица, которая активно строит свою карьеру в РФ, выложила в Instagram два кадра и снова напомнила о грядущем сингле "Пуля-дура", премьера которого должна состояться 12 апреля.
На фото обнаженная Светлана Лобода накинула на себя кожаную куртку. На ней также очки зеленого цвета в удлиненной форме. В руках артистка держит фотоаппарат. Певица находится в помещении, она сидит, закинув нога на ногу.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
В подписи к снимкам Лобода процитировала отрывок из песни:
"Чтоб это ни стоило
да, мне это нужно
ты хочешь все на стоп
и я здесь без оружия
только не стой
стреляй в меня ну же
Bang".
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
В комментариях к ее сообщению подписчики разделились на два лагеря: некоторые восхищаются ее внешним видом и признаются, что уже заждались новую композицию; другие же критикуют артистку за безвкусицу и высказывают предположение, что ей просто не хватает внимания в прессе, поэтому звезда и решилась на раздевание перед камерой, причем в очередной раз:
Но не у всех осталось такое "кислое" впечатление от новой порции снимков Лободы. Другие ее поклонники не перестают расхваливать образ артистки и отмечают, что забавные очки ей очень даже к лицу:
Как сообщалось, Светлана Лобода заплатила за свой главный хит - "Твои глаза" смешную сумму. Композитор-самоучка продал свое творение исполнительнице за очень скромные деньги.
Также мы писали о том, что Светлану Лободу раскритиковали за надменное поведение на одном из последних ее концертов.