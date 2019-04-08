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Как клоун уже: оголенная Лобода возмутила фанатов (фото)

STYLERПерсоны    08.04.2019 - 20:42
Как клоун уже: оголенная Лобода возмутила фанатов (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Светлана Лобода снова наткнулась на критику в сети из-за образа

Лобода не редко подвергается критике за надменное поведение и сомнительные смены образа. Огромное количество фото, которое скандальная артиства публикует в сети, вызывает у ее поклонников и подписчиков противоречивые впечатления. Новые снимки звезды - как раз из таких.

Украинская певица, которая активно строит свою карьеру в РФ, выложила в Instagram два кадра и снова напомнила о грядущем сингле "Пуля-дура", премьера которого должна состояться 12 апреля.

На фото обнаженная Светлана Лобода накинула на себя кожаную куртку. На ней также очки зеленого цвета в удлиненной форме. В руках артистка держит фотоаппарат. Певица находится в помещении, она сидит, закинув нога на ногу. 

Как клоун уже: оголенная Лобода возмутила фанатов (фото)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В подписи к снимкам Лобода процитировала отрывок из песни:

"Чтоб это ни стоило

да, мне это нужно

ты хочешь все на стоп

и я здесь без оружия

только не стой

стреляй в меня ну же 

Bang".

Как клоун уже: оголенная Лобода возмутила фанатов (фото)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях к ее сообщению подписчики разделились на два лагеря: некоторые восхищаются ее внешним видом и признаются, что уже заждались новую композицию; другие же критикуют артистку за безвкусицу и высказывают предположение, что ей просто не хватает внимания в прессе, поэтому звезда и решилась на раздевание перед камерой, причем в очередной раз:

  • Ну уже разделась бы совсем;
  • Как не стыдно? прикрылась бы;
  • Светлана, вам что, так хр*ново?!
  • Дурдом;
  • Наверное, это перебор;
  • Смело, но предсказуемо. Секси да, а огня нет;
  • Светлана, вы как клоун уже;
  • Явно ей внимания маловато...
  • Была тобой раздета догола... ох, Света, Света! Горячая вы женщина. Только дальше не раздевайтесь, пожалуйста. На этом хватит. Сохраните хоть какую-нибудь интригу! Этого уже больше, чем достаточно нам. Мне, конечно, тоже очень нравятся эти строки, но не так сильно как вам. А песню жду безумно, еще с января! Выпускайте скорее...

Но не у всех осталось такое "кислое" впечатление от новой порции снимков Лободы. Другие ее поклонники не перестают расхваливать образ артистки и отмечают, что забавные очки ей очень даже к лицу: 

  • Глаза от идеальности лопнули;
  • Эти очки тебе больше идут. Молодец;
  • Очень красивая и разрушительная;
  • Когда выйдет эта песня? Мы очень ждем!
  • Вот, что значит харизма и настоящая сексуальность. Ни грамма пошлости и разврата. Гармония;
  • Фотки - огонь, очень красиво! И нет пошлятины, грань не переступили, очень круто;
  • Наконец-то избавилась то нездоровой худобы;
  • Развратница;
  • Безумно жду 12 апреля...

Как сообщалось, Светлана Лобода заплатила за свой главный хит - "Твои глаза" смешную сумму. Композитор-самоучка продал свое творение исполнительнице за очень скромные деньги.

Также мы писали о том, что Светлану Лободу раскритиковали за надменное поведение на одном из последних ее концертов.

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