Коломойский празднует день рождение: неожиданные факты биографии

В четерг, 13 февраля, украинский бизнесмен Игорь Коломойский отмечает свое 57-летие. Помимо того, что Коломойский хорошо знаком с президентом Владимиром Зеленским и, судя по всему, имеет опрделенноое на него влияние, бигоафия Коломойского примечательна и другими фактами.

Так, Игорь Коломойский родился 1963 года в г. Днепропетровске (Днипро). Окончил среднюю школу №21 с отличием "за отличную учебу". Тогда же получил первый спортивный разряд по шахматам.

Первым его самостоятельным заработком была сдача пустой стеклотары, что он делал с друзьями тайком от родителей.

Бизнесмен является основателем крупнейшей украинской промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.

В 1999-2003 годах структуры "Привата" скупили около 40% акций "Укрнафты", контрольный пакет оставался у правительства.

Занимает шестое место в рейтинге самых богатых людей Украины (2018) с состоянием в 1 млрд долларов.

Был председателем Днепропетровской областной государственной администрации (2 марта 2014 — 24 марта 2015).

Кроме того, Коломойский является владельцем баскетбольного клуба "Днепр", который накануне дня рождения Коломойского " вырвал победу со счетом 93 : 90 у клуба "Харьковские соколы". В стартовом составе играл сын олигарха.

Примечательно, что Коломойский наблюдал за матчем с VIP-трибуны рядом с другим известным бизнесменом и экс-президентом "Металлиста" Александром Ярославским.

Фото: Александр Ярославский и Игорь Коломойский (Бигмир)

Напомним, пошлый раз Коломойский публично появлялся в Харькове в декабре прошлого года - на громкой праздничной вечеринке по случаю 60-ти летия Александра Ярославского.