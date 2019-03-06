Комаровский назвал вещи, которые ни в коем случае нельзя делать

Доктор Комаровский рассказал, какие наркотики никогда не стоит пробовать
Доктор Комаровский рассказал, что никогда нельзя в жизни делать и от чего нельзя никогда отказываться.
Первое, что никогда не стоит делать, по мнению Евгения Комаровского, - пробовать наркотики. Поскольку зависимость у некоторых людей может начаться после первой же инъекции (например, морфия). При этом, Комаровский сказал, что это не касается марихуаны.
"Я не говорю о марихуане. И чем скорее мы сделаем ее в легальном доступе, тем будет лучше. По крайней мере, лучше будет умирающим старикам", - высказал мнение доктор.
Также, говорит специалист, если вам что-то не нравится, нужно прямо сказать, что вам это не подходит. Не следует боятся открыто высказывать свое мнение.
Кроме того, Комаровский посоветовал искать места, где вам будет "хорошо отдыхать с друзьями". Но очень важно, чтобы рядом был именно хороший настоящий друг.
А вот отказываться, по мнению доктора Комаровского, нельзя от правды.
"Нельзя молчать и позволять обстоятельствам влиять на вас", - сказал он.
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К слову, ранее Евгений Комаровский заявил, что отказ от вакцинации стоил Украине тысячи жизней.
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