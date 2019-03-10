Комплекс неполноценности: Ани Лорак сказала, что думает о хейтерах

Ани Лорак в Инстаграм рассказала, что думает о поклонниках

Ани Лорак в своем Инстаграм рассказала, что думает о тех людях, которые пишут комментарии под ее снимками. Певица призналась, что ей всегда интересно узнать мысли ее поклонников. Об этом она написала в недавней публикации на своей странице. Многие негативно отнеслись к публикации артистки.

Ани Лорак написала: "читая ваши комментарии, всегда интересно узнать ваши мысли".

Ани Лорак в Инстаграм ответила хэйтерам (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчики артистки выразили свое недовольство под фото. Многие упрекнули певицы в чрезмерном использовании фоторедакторов, другие отметили, что публикация содержит в себе неприкрытую лесть.

"Ошиблись с попыткой №2 возможно повезет с №5) это как психолог-любитель)))))", "У Лорак - комплекс неполноценности! Постоянно гномиха себе ноги удлиняет и талию делает тоньше при помощи фотошопа", "Какая грубая лесть, постыдитесь…", "Лорак, сколько можно подлизываться?", "А без фотошопа можешь???", "Зачем врать? Мне кажется, вы их даже не читаете", "Я видела концерты с Вами, у вас короткие ноги и обычная талия, зачем обманывать поклонников?" – пишут в сети.

Напомним, что ранее Ани Лорак похвасталась беременным животиком на видео.

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