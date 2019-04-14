Из корыстных целей: Меган Маркл сделала заявление о родах

Меган Маркл родит с помощью инновационного метода (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл решила отказаться от анастезии и других вспомогательных медицинских процедур при родах

Меган Маркл родит малыша используя инновационный метод, который сделает ее первой в королевской семье, кто прибегнул к этому способу. Речь идет о родах в воду и о подходе самой герцогини к жизни. Кроме того, появились слухи, что Меган хочет рожать прямо в Frogmore Cottage, куда она недавно переехала с принцем Гарри. Об этом рассказывает Daily Star.

Меган Маркл приняла решение рожать будущего королевского наследника в воду. По мнению друга семьи, она делает это из-за стремления к естественности родов, а также обрести первенство в королевском дворце хотя бы в чем-то.

Издание цитирует слова друга принца Гарри: "Никто из нас не был шокирован, когда мы узнали, что она говорила о рождении в воду. Очевидно, она хочет, чтобы все было как можно естественнее: никаких лекарств, никаких кесаревых сечений и так далее. Это следующий логический шаг из всей ее йоги, медиации и так далее".

Близкий друг герцогов отметил, что не все планы Меган Маркл реалистичны.

"Очевидно, что когда у нее начнутся роды, ей, с медицинской точки зрения, придется идти более традиционным путем. Но рождение в воду - это абсолютно ее идея", - добавил источник.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, что недавно Меган Маркл шокировала заявлением о предстоящих родах. Герцоги приняли решение нарушить традицию торжественного появления на пороге больницы спустя несколько часов после рождения первенца, как это делала Кейт Миддлтон, а ранее принцесса Диана.

К слову, лучшая подруга Меган Маркл Серена Уильямс случайно назвала пол ее будущего ребенка.

Ранее мы также сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри завели себе аккаунт в социальной сети Instagram, несмотря на запреты королевы Елизаветы II.