Люди, остановитесь! Данилко сделал неожиданное заявление

Артист рассказал, что происходит с участникам Нацотбора

Украинский артист, один из судей Национального отбора на Евровидение 2019 высказался на тему того, как украинские зрители реагируют на участников и выливают на них тонны критики. Об этом пишет издание "Факты".

Андрей Данилко отметил, что в этом году очень большой интерес к Нацотбору, но при этом явного лидера среди участников нет. По его словам, все шесть участников, которые вышли в финал, могут достойно представить Украину на Евровидении в Израиле.

"Я буду принимать решение во время прямого эфира. Хотя в итоге выбирать нашего представителя – зрителю", - сказал Данилко.

Он высказал свою позицию по поводу нападок в его адрес и обвинения в том, что он продвигает группу KAZKA.

"Знаете, в нашей стране надо иметь "панцирь", чтобы не реагировать на всякие глупости. Народ ведь часто просто хочет "поляпать" языком. Например, пишут, что я "тяну группу KAZKA", потому что мы артисты одной продюсерской компании. А почему тогда никто не вспоминает, как в прошлом году я их "задвигал", критикуя и ставя низкий балл?! Я всегда могу ответить за свою оценку. Есть определенный набор качеств, на который я ориентируюсь", - сказал артист.

Он считает, что KAZKA не простили успех, в том числе и на западном музыкальном рынке и похвалил песню, которую они представили на Нацотборе.

Кроме того, артист заявил, что жесткая критика участников Нацотбора очень негативно на них влияет.

"Знаете, это такое самоутверждение за счет оскорбления известных людей. И так в адрес любых артистов. Например, в финал попала команда Yuko, и сразу на них посыпалась критика, мол, это непонятно что. И что вы думаете? На следующий день после Нацотбора солистка слегла с температурой сорок, а музыкант в тот же день сломал ногу. Я говорю: люди, остановитесь! Это я уже "битый-перебитый" и, если хотите, могу опять повторить свою фразу с прошлогоднего Нацотбора: "Иди в п…". Она, кстати, стала уже мэмом", - резюмировал Данилко.

Напомним, ранее мы писали о том, что фавориты Нацотбора вляпались в скандал из-за Крыма.

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