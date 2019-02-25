Мне мало! "Возлюбленный" Лорак похвастался совместными фотографиями

Артист попытался выдать встречу за случайную

Ани Лорак, известная певица, которая недавно вляпалась в религиозный скандал, засветилась на фотографиях российского исполнителя Сергея Лазарева, которого вот уже несколько месяцев приписывают ей в "любовники". Фото артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На фотографии Ани Лорак и Сергей Лазарев находятся в коридоре какой-то гостиницы и оба одеты в джинсы и свитера. При чем Ани Лорак обошлась без каблуков и обулась в обычные ботинки.

"Наконец-то увиделись ненадолго между своими гастрольными турами... Ани Лорак, мне мало!" - так подписал снимок Лазарев.

Где именно сделана фотография – не указано, но известно, что буквально несколько дней назад Лорак выступала во Владикавказе, а у Лазарева был запланирован концерт в Костроме. Так что, встретиться случайно пара никак не могла.

Фото: Ани Лорак и Сергей Лазарев (instagram.com/lazarevsergey)

Эти отметили и поклонники звезд в комментариях. Они обратили внимание, что пара почти одинаково одета и даже пошутили, что перед случайными встречами они созваниваются и договариваются, во что одеваться. А совместную фотографию назвали семейным луком.

Пользователи высмеяли Лазарева за то, что он пытается скрыть отношения с певицей и написали, что далее скрывать роман не имеет смысла.

Однако не все поклонники считают, что у Лазарева и Лорак может что-то получится. Некоторые пользователи считают, что они совершенно не подходят друг другу.

Кроме того, это не единственная фотография с Ани Лорак, которую опубликовал на своей странице Лазарев. Стоит отметить, что фотографий с другими женщинами у Лазарева на странице почти нет.

Фото: Ани Лорак и Сергей Лазарев (instagram.com/lazarevsergey)

Ранее он показал, что они вместе с Ани Лорак вместе отдыхали и даже называл ее родственной душой.

Фото: Ани Лорак и Сергей Лазарев (instagram.com/lazarevsergey)

Напомним, ранее мы писали о том, что Ани Лорак также опубликовала совместную фотографию с Лазаревым и подогрела слухи о романе между ними.

А также рассказывали о том, что манерность Лорак не на шутку разозлила фанатов.