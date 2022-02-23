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"Мы победим!" Андрей Шевченко написал сильный пост про Украину

Автор: Ольвия Агаркова

Известный во всем мире украинский футболист и экс-тренер киевского "Динамо" Андрей Шевченко поддержал украинцев на фоне усилившейся военной агрессии Кремля, скандальных заявлений президента России Владимира Путина и признания независимости "ЛДНР".

Шевченко написал трогательный пост в Instagram о Родине и разместил текст под фото карты Украины на фоне сине-желтого флага.

"Украина – моя Родина! Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов, и за прошедшие 30 лет сформировались как нация! Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан! Это самое главное наше достояние! Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться! В единстве мы победим! Слава Украине!" - оптимистично закончил свою мотивационную речь Шевченко.

Под постом спортсмена собралось немало комментариев с благодарностью за поддержку и теплых слов в адрес небезразличного земляка, который выказал единение с родным народом в сложные для страны времена.

Напомним, что ранее топовый украинский футболист и игрок сборной Украины Александр Зинченко поддержал Украину и украинцев в сложное для Родины время. Он заверил, что никто и никогда не сможет завоевать и присвоить себе Украину.

Также российский журналист и блогер с украинскими корнями Юрий Дудь выказал поддержку украинцам и публично осудил президента России Владимира Путина за его уничижительные высказывания в адрес Украины и украинцев, а также признание "ЛДНР".

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Андрей ШевченкоАгрессия РФ