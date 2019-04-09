Могла выжить: сенсационные подробности гибели принцессы Дианы

Принцесса Диана, которая умерла более 20 лет назад в аварии, могла спастись, однако нетипичное стечение обстоятельств лишило ее этого шанса. Сенсационными подробностями гибели принцессы поделился патологоанатом Ричард Шепард, передает The Sun.

Врач заявил, если бы девушка была пристегнута - вероятность выжить была бы очень высока. Травмы, которые она получила, были небольшими, но смертельными, потому что располагались в "неправильном месте".

Принцесса Диана могла выжить в аварии: (facebook com/PrincessDiana)

Специалист рассказал, что в тот роковой день в "Мерседесе" находились четверо - принцесса Диана, сын египетского миллиардера Доди аль-Файед, его телохранитель Тревор Рис-Джонс и водитель Генри Пол. Они попытались уйти от преследовавших их фотографов и на скорости более 100 километров в час врезались в бетонную колонну в парижском туннеле Альма.

К моменту приезда медиков водитель и наследник бизнесмена были мертвы. Тревор Рис-Джонс получил серьезные ранения. Врачи извлекли его тело и отвезли в больницу. Королевская особа оказалась зажата пассажирским сидением, и для ее вызволения потребовалось значительно больше времени.

Принцесса Диана могла выжить в аварии: (facebook com/PrincessDiana)

К слову, очевидцы утверждают, что после аварии леди Диана еще могла говорить, однако в скорой уже потеряла сознание. Когда ее доставили в больницу, то обнаружили небольшой разрыв в вене одного из ее легких. Хирурги попытались ее зашить, однако было уже поздно. По словам Ричарда Шеперда, такая травма является редкостью и за всю свою долгую карьеру он столкнулся с ней только один раз.

Напомним, что Меган Маркл запретили носить украшения принцессы Дианы по причине неприемлемого для королевской семьи поведения герцогини. Это усилило напряженность в отношениях между герцогиней и старшими членами королевской семьи.

А также сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри, которые находятся в ожидании рождения своего первенца, завели себе аккаунт в социальной сети Instagram, несмотря на запреты королевы Елизаветы II.

К слову, Меган Маркл бросила вызов Елизавете II и решила отказаться от помощи королевских врачей во время родов.