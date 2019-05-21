Проломила молотком голову 10-летней девочке: новые детали

Под Львовом женщина проломила голову 10-летней девочке-сироте, заманив ребенка в квартиру и жестоко при этом избив. Червоноградский суд Львовской области уже избрал меру пресечения. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Отмечается, что неадекватная избила девочку, связала и оставила на всю ночь одну. На следующий день женщина вернулась на место происшествия, обнаружила девочку в сознании, развязала ей руки и выпустила.

Утром окровавленная Аня пошла домой, но, обессиленная, остановилась на центральной площади и села на бордюр. Прохожие заметили бедолагу и сразу же вызвали скорую и полицию.

Скриншот: (фото: youtube.com)

Пострадавшая 10-летняя Аня попала в больницу с переломами костей черепа. Медики говорят, что удары были сильными, и мозг чудом не пострадал. Также у ребенка была диагностирована контузия.

На данный момент 27-летней женщине, которая проломила молотком череп сироте, грозит два месяца под стражей. Такую меру пресечения избрал Червоноградский суд Львовской области.

Напомним, что подо Львовом горе-мать жестоко избила 11-летнюю дочь.

Ранее подростки избили парня и издевались над ним на глазах у людей. Инцидент произошел в Запорожье возле торгово-развлекательного комплекса.

Также мы писали о том, что в Чернигове четверо подростков напали на 10-летнюю девочку. Злоумышленники избили ее, а после пытались изнасиловать.