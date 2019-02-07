Неожиданный поворот: названа истинная причина развода Ани Лорак

Появилось решение суда по разводу Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу

Ани Лорак развелась Муратом Налчаджиоглу из-за того, что их "супружеская жизнь не сложилась".

В решении Шевченковского районного суда Киева отмечается, что супруги, чей союз продержался почти 10 лет, не имели общих взглядов на семейную жизнь.

Кроме того, у них не было друг к другу доверия, чувства любви и уважения.

Более того, если верить адвокатам певицы, то Каролина и Мурат не проживали одной семьей уже почти два года. Таким образом, все последние совместные фото певицы с мужем были опубликованы артисткой лишь для отвода глаз и для того, чтобы показать, что в их семье все в порядке.

Столичный суд в конечном итоге постановил, что дальнейшая совместная жизнь Лорак и Налчаджиоглу и сохранение их брачного союза будет противоречить интересам не только исполнительницы и бизнесмена, но и интересам их дочери Софии.

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Напомним, что развод Ани Лорак с мужем был неизбежен. Это связано с тем, что свадьба певицы и ресторатора состоялась в субботу 15 августа - а это ﻿не самый удачный день для регистрации брака.

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