Невозможно поверить: умер знаменитый украинский писатель

Он был автором многих книг, переводов и исследований в области украинской литературы

Леонид Ушкалов, известный украинский писатель, скончался в Харькове на 63-м году жизни. Об этом сообщили на странице El Sol в социальной сети Facebook.

Леонид Ушкалов был известным писателем, ученым, доктор филологических наук. Причины его смерти не сообщаются, известно лишь, что его не стало 25 февраля.

Леонид Владимирович Ушкалов родился 5 ноября 1956 года в Краснополье, Сумской области. Закончил филологический факультет Харьковского государственного университета. Работал преподавателем, доцентом, профессором на кафедре украинской и мировой литературы Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды.

В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Творчество Григория Сковороды и античная литература", в 1996 году – защитил докторскую.

Автор многих книг, научно-популярных работ, исследований в области истории украинской литературы, переводчик. Обладатель международной литературно-творческой премии имени Григория Сковороды и премии НАН Украины имени И. Я. Франко за работу "Григорий Сковорода. Полный академический сборник произведений".

У него осталась жена – Александра Ушакова, редактор, корректор и переводчик и сын – Александр (Сашко) Ушкалов – писатель.

"Невозможно поверить, что ушел за грань Леонид Ушкалов. Светлый, яркий и неповторимо талантливый человек, выдающийся ученый. Когда-то на одной презентации я сказала, что это так непросто: быть в Харькове Леонидом Ушкаловым, позже в другом похожем разговоре повторил коллега: так нам чувствовалось. Но профессора Ушкалова будет очень не хватать и в целой Украине, и в мировой медиевистике. Большая потеря. Вечная память", - написала El Sol.

Скриншот поста (facebook.com/el.solovey)

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