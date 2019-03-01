Никто тебе не поможет: на Злату Огневич напали возле дома (видео)

Певица призналась, что никак не может себя защитить

На известную украинскую певицу Злату Огневич, которая ранее рассказывала о важной жизненной мотивации, было совершено нападение. Как сообщила артистка на своей страничке в Instagram, инцидент произошел возле ее дома.

В счастью, звезда была не одна - ее водитель смог защитить Злату от неадеквата.

На видео представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013" рассказала, что мужчина стал к ней приставать прямо возле подъезда.

"Сегодня произшло то, чего я так долго ждала. И не ждала. На меня напали возле моего же дома. Не знаю теперь, что с этим делать. Я знаю, что человек, который это совершил, сейчас смотрит. И я очень прошу оставить меня в покое. Не преследовать меня больше, потому что все это выльется в очень нехорошую для тебя историю", - обратилась Злата.

Отмечается, что они с водителем вызвали полицию, и те задержали неадеквата. В то же время артистка боится и не знает, что будет дальше, ведь напавший знает ее адрес.

Как видно на кадрах, Злата просит мужчину отстать он нее, но тот не успокаивается и обещает и дальше преследовать певицу.

"Ты так не поступай со мной. Я не отстану от тебя никогда в жизни. Никто тебе не поможет", - говорит он.

Огневич призналась, что никак не может защитить себя.

Как сообщалось, Злата Огневич накануне начала 2019-го рассказала поклонникам о своих достижениях в уходящем году.

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала, как оставаться молодой и красивой после 30 лет. В частности, знаменитость назвала несколько обязательных пунктов, которых необходимо придерживаться желающим быть стройными и красивыми.