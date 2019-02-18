Ницой объявила "войну" Википедии из-за Айвазовского

Ницой устроила скандал с Википедией и НАНУ из-за Айвазовского (коллаж РБК-Украина)

Писательница призывает "завалить" письмами институт истории НАН

Известная украинская писательница Лариса Ницой, которая недавно выясняла отношения с полицией, решила разобраться, почему в англоязычной версии Википедии указано, что Айвазовский - это российский художник, а не украинский и российский, что соответствует действительности. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Она направила соответствующий запрос к администраторам, на что те ей ответили, что им надо авторитетный источник, чтобы подтвердить, что художник имеет отношение к Украине.

"Находим такой авторитетный источник - сайт института истории Украины Национальной Академии Наук Украины. Открываем сайт. И что видим. На сайте нашей академии наук написана российская версия, что Айвазовский - российский художник", - пишет Ницой.

Писательница предлагает завалить письмами все подразделения института истории НАН, работников института и его директора Толочко с требованием внести изменения на сайте института в информации об Айвазовском, что он украинский и российский художник армянского происхождения, а не только российский.

Также Ницой обратила внимание, что Википедия пишет Kiev, а не Kyiv. На что администраторы ресурса ей ответили, что не могут поменять Kiev на Kyiv, потому что в Украине ни один интернет-провайдер не имеет домена Kyiv. Все домены со словом Киев на российский лад Kiev.

"Итак, как можно требовать от заграницы что-то, если мы в своей украинской хате не можем навести порядок?" - констатирует Ницой.

Ницой устроила скандал с Википедией и НАНУ из-за Айвазовского (скриншот поста: facebook.com/larysa.nitsoi)

Пользователи сети поддержали писательницу и уже начали писать письма господину Толочко.

"Полностью поддерживаю Вас. Должен быть принят на уровне государства закон, который бы решил данную проблему, впоследствии заняться на международном уровне исправления ошибок. А то мы у них просим/требуем, а сами что?" - пишет Олег Щербан.

"С Толочко можно взять только анализы..." - шутит Владимир Кухар.

"Надо инициировать создание новой доменной зоны. Как? Пока не знаю. Боюсь автоматом перенести домены из зоны kiev.ua к kyiv.ua не получится. А вот создать новую, думаю, вполне реальное дело", - высказал свое мнение Леонид Зорич.

Напомним, недавно писательница заявила, что в Украине языковой закон нужен для того, чтобы защитить украинский язык от заимствованных слов.

Также мы писали о том, что писательница Лариса Ницой прокомментировала скандальное интервью экс-певицы и новоиспеченного политика Анастасии Приходько журналистке "5 канала" Янине Соколовой.