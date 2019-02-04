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Они нас уничтожают: Ницой сделала громкое заявление о России

STYLERЖизнь    04.02.2019 - 18:19
Они нас уничтожают: Ницой сделала громкое заявление о России
Фото: facebook.com/larysa.nitso

Писательница призывает украинцев оторваться от русского народа

Видео: YouTube/Телеканал ZIK

Украинскому народу необходимо отгородиться от россиян железобетоном. Об этом заявила известный защитник украинского языка и писательница Лариса Ницой на канале ZIK.

Она также отметила, что украинцам нужно оторваться от русского народа, как ментально, так и мировоззренчески.

Ницой также добавила, что, когда слушаем российскую музыку, смотрим спектакли, читаем российских писателей, то чувствуем до сих пор единство с тем народом.

"А тот народ давно уже нас предал, они давно нам воткнули нож в спину, они нас убивают, они нас уничтожают", - заявила Ницой.

При этом она подчеркнула, что не призывает к вражде, но для себя она уже давно поставила такую стену, и хочет жить своей жизнью. Но часть украинцев до сих пор "не поставила этот забор".

Напомним, что ранее Ницой заявляла, что в Украине языковой закон нужен для того, чтобы защитить украинский язык от заимствованных слов.

Ранее сообщалось, что украинская писательница Лариса Ницой предложила переименовать Россию из-за чего в сети возник скандал.

Мы также писали о том, что Ницой прокомментировала скандальное интервью Приходько, на котором она ушла во время прямого эфира.

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