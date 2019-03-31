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Новый президент Словакии: кто такая Зузанна Чапутова

STYLERПерсоны    31.03.2019 - 14:57
Новый президент Словакии: кто такая Зузанна Чапутова
Зузанна Чапутова (facebook.com/zcaputova)

В Словакии впервые президентом станет женщина

Выборы президента прошли в Словакии и впервые в истории победителем стала женщина – правозащитник Зузанна Чапутова. Согласно результатам голосования, за Чапутову проголосовали 58,41% избирателей, ее соперник во втором туре - заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович набрал 41,59%. Явка на избирательные участки составила около 41%.

Чапутова станет пятым словацким президентом и первой женщиной-президентом в истории Словакии. В должность она вступит 15 июня 2019 года.

Зузанна Чапутова родилась 21 июня 1973 года в Братиславе. В 1996 году она окончила юридический факультет Университета Коменского в Братиславе. Еще в студенческие годы она начала проекты по оказанию помощи социально обездоленным, помогала тем, кто подвергся насилию.

Чапутова год назад развелась с мужем и на данный момент состоит в отношениях с музыкантом Петером Конечным. Воспитывает двух дочерей – 15 и 18 лет.

Новый президент Словакии: кто такая Зузанна Чапутова

Зузанна Чапутова (facebook.com/zcaputova)

Много лет Чапутова занималась адвокатской деятельностью, защищала общественные интересы в гражданском объединении VIA IURIS, была заместителем главы администрации города Пезинок. Стала одним из основателей социал-либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

"Я посвятила всю свою профессиональную жизнь справедливости. Будучи еще студенткой, инициировала ряд проектов по оказанию помощи малоимущим, в том числе детям, подвергшимся насилию в семье. Как адвокат, была на стороне тех, кто не имел денег для защиты своих прав. Как гражданский активист, защищала общественные интересы от интересов политических партий или бизнес-групп. Как президент, хочу отдать все свои силы на борьбу с беззаконием и давлением", - говорится на ее официальном сайте.

Известность в стране она получила благодаря масштабному эко-проекту, который был направлен на закрытие мусорной свалки в Пезинок. Эта борьба продолжалась 14 лет и свалка была признана незаконной и ее закрыли. Чапутова получила международную премию Goldman, которую называют аналогом "Нобелевской премии" в области экологии.

Новый президент Словакии: кто такая Зузанна Чапутова

Зузанна Чапутова (facebook.com/zcaputova)

В большую политику Чапутова пришла сравнительно недавно – в 2017 году. Она вступила в партию "Прогрессивная Словакия", которая не представлена в парламенте и решила баллотироваться на внеочередных президентских выборах.

Кроме стандартных предвыборных обещаний о повышении социальных стандартов и справедливости, Чапутова выступила за то, чтобы разрешить усыновление детей однополыми парами и дать женщинам право на аборт. За это против нее ополчились церковные иерархи.

Однако Чапутову это не испугало, и она легко обошла всех претендентов на выборах. Ее считают проевропейским кандидатом.

"Санкции были введены из-за иностранной агрессии и нарушения международного права. Я считаю их надлежащими мерами и согласна с ними", - высказывалась Чапутова по поводу санкции против РФ.

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