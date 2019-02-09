Нужно было идти в президенты: украинцы ответили Притуле

Пользователи считают, что большинство кандидатов в президенты Украины делают слишком мало для армии
Известный украинский шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула, по мнению украинцев, должен был стать одним из кандидатов в президенты. Такое мнение выразили пользователи сети под публикацией шоумена в Facebook, где он делал очередной отчет по потраченным средствам на украинскую армию.
"Доброго всем выходного дня! Так, январь провел, совмещая приятное с полезным (был в отпуске до Крещения, а потом за 12 дней отработал 7 концертов и снял 12 программ для Нового канала), но волонтерскими делами начал заниматься в первых числах февраля. Были определенные сбережения с прошлого года, плюс вы сильно "подсыпали" за последнюю неделю", - рассказывает Притула.
Шоумен написал, куда пошли деньги с пожертвований украинцев:
"Отдельно на фото боец с нашим тепловизионным прицелом. Гаджет был оплачен и передан бойцам ЦСО "А" еще в декабре. Просто хотел, чтобы вы увидели, как это красиво))", - добавил Притула.
Фото: (facebook.com/serhiyprytula)
Телеведущий написал, что сумарно было потрачено 642 485 гривен, на счетах еще осталось 200 тысяч.
"Запросы пусть и не так активно, как в 2014-2016, но продолжают поступать. Итак, остаемся в тонусе, спасибо ребятам за наш спокойный сон, помогаем армии и, по возможности, выражаем им свою благодарность в определенном денежном эквиваленте. Не обязательно на мои счета. Волонтеров в стране достаточно, от помощи не откажется ни один!", - добавил телеведущий.
Реквизиты:
ПриватБанк
Номер карточки 5168 7420 6353 7207
Назначение платежа: пополнение карточки 5168742063537207 (Притула Сергей Дмитриевич).
№ счета 29244825509100
МФО 305299
ЄДРПОУ 14360570
Притула Сергей Дмитриевич
ІПН 2975800618
USD
Beneficiary Prytula Serhiy
Account 5168742060489527
Bank of beneficiary PRIVATBANK DNEPROPETROVSK,UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
Intermediary Bank JP MORGAN CHASE BANK NEW YOURK, USA
SWIFT CODE: CHASUS33
Correspondent account 0011000080
EUR
Beneficiary Prytula Serhiy
Account 5168742060489444
Bank of beneficiary PRIVATBANK DNEPROPETROVSK,UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
Intermediary Bank Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE: COBADEFF
Correspondent account acc № 400 8867004 01
IBAN - ua703052990005168742060489444
Скриншот поста аккаунта facebook.com/serhiyprytula
В комментариях к публикации украинцы посоветовали Притуле пойти в политику, так как он, по мнению пользователей, сделал для страны больше, чем большинство претендентов на пост президента.
"Вы сделали больше для Украины, чем большинство кандидатов в президенты", "Большое спасибо Вашим родителям за воспитание такого сына Украины!!!", "Сергей, больше афишируй свои дела, а то Порошенко будет кричать, что это он армию поднимает", "Нужно было идти в президенты. Такого человека поддержали бы много сознательных граждан", - пишут в сети.
Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/serhiyprytula
Напомним, что ранее Притула рассказал, что больше всего его поразило на Донбассе.
Ранее Притула обратился к жителям восточной Украины.
К слову, ранее STYLER писал, что Сергей Притула рассмешил сеть шуткой о Зеленском.