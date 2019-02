Нужно было идти в президенты: украинцы ответили Притуле

Пользователи считают, что большинство кандидатов в президенты Украины делают слишком мало для армии

Известный украинский шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула, по мнению украинцев, должен был стать одним из кандидатов в президенты. Такое мнение выразили пользователи сети под публикацией шоумена в Facebook, где он делал очередной отчет по потраченным средствам на украинскую армию.

"Доброго всем выходного дня! Так, январь провел, совмещая приятное с полезным (был в отпуске до Крещения, а потом за 12 дней отработал 7 концертов и снял 12 программ для Нового канала), но волонтерскими делами начал заниматься в первых числах февраля. Были определенные сбережения с прошлого года, плюс вы сильно "подсыпали" за последнюю неделю", - рассказывает Притула.

Шоумен написал, куда пошли деньги с пожертвований украинцев:

25 000 грн - ежемесячный транш на патроны для тренировок снайперов ЦСО "А" (Кременчуг).

29 785 грн - 1 тонна топлива (500 литров дизеля + 500 литров 92-го) для парамедиков "Ангелы Тайры" под Мариуполь.

37 200 грн - на ремонт эвакуационной санитарной машины "Ангелов Тайры".

44 500 - 2 комплекта цельновулканизированных гидрокомбинезонов "Northen Diver THOR 1600" сухого типа для водолазов 28-го дивизиона поисково-спасательной службы ВМС (средства перечислены, ожидается доставка).

70 000 - джип Ниссан для 503 бата (на фото).

100 000 - остаток по снайперскому комплексу для снайперов 17 бригады (полная оплата, ожидаем приезд командира подразделения и передачу комплекса).

141 000 - тепловизор ТМR-42 для 3-го полка спецназа (вопрос на контроле Алексея Сихарулидзе из Народного Тыла).

195 000 - октокоптер с подвесом для 54 бригады. В отличие от традиционных квадрокоптеров, которые используются для разведывательных действий, этот аппарат имеет гораздо более высокие технические характеристики и может переносить груз весом до 3,5 кг. Учитывая дальность полета до 8 км, это означает, что расслабляться оккупантам нельзя будет даже на далеком расстоянии от "нуля".

"Отдельно на фото боец с нашим тепловизионным прицелом. Гаджет был оплачен и передан бойцам ЦСО "А" еще в декабре. Просто хотел, чтобы вы увидели, как это красиво))", - добавил Притула.

Фото: (facebook.com/serhiyprytula)

Телеведущий написал, что сумарно было потрачено 642 485 гривен, на счетах еще осталось 200 тысяч.

"Запросы пусть и не так активно, как в 2014-2016, но продолжают поступать. Итак, остаемся в тонусе, спасибо ребятам за наш спокойный сон, помогаем армии и, по возможности, выражаем им свою благодарность в определенном денежном эквиваленте. Не обязательно на мои счета. Волонтеров в стране достаточно, от помощи не откажется ни один!", - добавил телеведущий.

Реквизиты:

ПриватБанк

Номер карточки 5168 7420 6353 7207

Назначение платежа: пополнение карточки 5168742063537207 (Притула Сергей Дмитриевич).

№ счета 29244825509100

МФО 305299

ЄДРПОУ 14360570

Притула Сергей Дмитриевич

ІПН 2975800618

USD

Beneficiary Prytula Serhiy

Account 5168742060489527

Bank of beneficiary PRIVATBANK DNEPROPETROVSK,UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Intermediary Bank JP MORGAN CHASE BANK NEW YOURK, USA

SWIFT CODE: CHASUS33

Correspondent account 0011000080

EUR

Beneficiary Prytula Serhiy

Account 5168742060489444

Bank of beneficiary PRIVATBANK DNEPROPETROVSK,UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Intermediary Bank Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Correspondent account acc № 400 8867004 01

IBAN - ua703052990005168742060489444

Скриншот поста аккаунта facebook.com/serhiyprytula

В комментариях к публикации украинцы посоветовали Притуле пойти в политику, так как он, по мнению пользователей, сделал для страны больше, чем большинство претендентов на пост президента.

"Вы сделали больше для Украины, чем большинство кандидатов в президенты", "Большое спасибо Вашим родителям за воспитание такого сына Украины!!!", "Сергей, больше афишируй свои дела, а то Порошенко будет кричать, что это он армию поднимает", "Нужно было идти в президенты. Такого человека поддержали бы много сознательных граждан", - пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/serhiyprytula

