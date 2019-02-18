Плохо выглядит: фанаты разнесли Ани Лорак из-за йогурта

Ани Лорак снова стала объектом критики

Ани Лорак с "беременным животиком" снялась в рекламе популярного йогурта. Но ролик, опубликованный на странице артистки в Instagram, раскритиковали фанаты певицы.

К слову, даже истинные поклонники украинской звезды, гастролирующей по РФ, считают, что "артистке с таким статусом" рекламировать молочку "не к лицу".

Скриншот (instagram.com/anilorak)

"Каролина классная, а вот этот йогурт только усугубляет пищеварение", - написал один юзер.

"Химическая продукция. Зачем ее рекламировать?" - обратился к звезде некий Анатолий.

Скриншот (instagram.com/anilorak)

Также некоторые юзеры подметили, что Каролина в этом видео "плохо выглядит", а другие сказали, что в рекламе "как будто не она говорит".

А еще Лорак уличили в лицемерии. Фанаты считают, что она "эту ерунду точно есть не будет".

"Зачем рекламировать то, что сами не едите?" - написала поклонница Каролины.

Кстати, в социальных сетях истинные поклонники Лорак решили поностальгировать и вспомнить яркие моменты со свадьбы своей любимицы с Муратом Налчаджиоглу.

Напомним, на днях украинскую исполнительницу "застукали" в объятиях полуголого незнакомца.

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Видео: РБК-Украина