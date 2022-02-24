Поддерживаю Родину: звезда "Викингов" надела вышиванку и впервые показала уникальные фото украинской родни

На одном из них актриса делает селфи в традиционной украинский вышиванке - национальный наряд ей очень к лицу!

Кэтрин надела национальный украинский наряд - вышиванку (instagram.com/katherynwinnick)

А вот несколько черно-белых фото из семейного альбома стали для ее поклонников откровением.

На первом запечатлена семья отца Кэтрин - ее дедушка и бабушка с тремя детьми, среди которых есть и папа знаменитости.

"Знакомитесь с моей украинской семьей", - коротко подписала кадр Винник.

Кэтрин показала свою украинскую семью (instagram.com/katherynwinnick)

На второй фотокарточке можно увидеть бабушку и дедушку Кэтрин с ее маленьким папой на руках.

"Мои бабушка и дедушка до того, как эмигрировали в Канаду", - пояснила она.

Актриса поделилась фото из личного архива (instagram.com/katherynwinnick)

К слову, Кэтрин стала одной из первых украинских знаменитостей, которые открыто заявили о поддержке Украины после скандальной речи президента России Владимира Путина и признания российской верхушкой самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

Не стала молчать и всемирно известная певица Шер.

"Путин деспот, герой Трампа, и, если представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Европа окажется маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят нас победить. И видят прекрасную возможность. Они сеют ненависть, разделение, слабость", - написала она на странице в микроблоге Twitter.