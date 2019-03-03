Подонок и негодяй: экс-продюсер Ани Лорак набросился на Притулу

MARUV на Евровидении – Фалеса обидел Притулу (коллаж РБК-Украина)

MARUV на Евровидении оскандалилась ответом на неоднозначный вопрос Притулы

MARUV на Евровидении стала одной из самых скандальных участниц Нацотбора 2019-го года. Молодая артистка активно выступает в России, оскандалилась заявлениями об Украине. Известный украинский продюсер Юрий Фалеса считает, что неприятную для девушки ситуацию спровоцировал ведущий шоу Сергей Притула. Экс-продюсер Ани Лорак заявил, что Притула должен извиниться за оскорбление всех девушек, которым он поставил неудобные вопросы.

По мнению Фалесы, причиной скандала на Евровидение была невоспитанность главного ведущего.

"Невоспитанность того же Притулы, который так сказал. Видимо ему там кто-то на уши говорил, что нужно задавать какие-то вопросы. Если он сам это сделал, значит он подонок и негодяй, потому что он оскорбил девчонок, оскорбил женщин. Ему нужно извиниться", - считает продюсер.

Он также отметил, что подобного рода скандалы – это часть "предвыборного эксперимента".

"Я вообще-то с другой стороны смотрю, с точки зрения репетиции перед выборами. Если в свое время у нас в стране Ани Лорак отстранили от Евровидения после выборов, на эйфории вот этой вот национальной, то сейчас происходит вот что: "ребята, вы съели, все что мы за пять лет делали, давайте посмотрим перед выборами, как вы и это съедите". Вот и это съели, понимаете?" – считает Фалеса.

MARUV на Евровидении – Фалеса обидел Притулу (видео: youtube.com/SUPER.RU)

Напомним, что Данилко сделал интересное заявление о скандале на Евровидение.

Следует отметить, что Притула резко высказался о скандале с MARUV.