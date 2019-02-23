Причина смерти шокировала фанатов: умер знаменитый комик

Популярный голливудский комик был найден мертвым в собственном доме

Американский стендап-комик Броди Стивенс умер в пятницу, 22 февраля. На момент смерти голливудскому артисту было 48 лет. Причиной смерти стало самоубийство юмориста. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В сети скорбят об утрате, причина смерти голливудского комика шокировала фанатов.

Сообщается, что тело Броди Стивенса нашли в пятницу, 22 февраля, в его доме в Лос-Анджелесе. Согласно информации полиции, предварительная причина смерти – самоубийство. Эту информацию подтвердил представитель звезды местному телеканалу.

Броуди Стивенс посещает мероприятие в Беверли-Хиллз, Калифорния в 2010 году (фото: Angela Weiss / Getty Изображения)

TMZ добавляет, что Стивенс боролся с психическими проблемами, а в 2011 году его госпитализировали после приступа биполярного расстройства.

Позднее The Washington Post написал о том, что фанаты трагически погибшего Стивенса скорбят об утрате. Многие из пользователей сети шокированы тем, что такой жизнерадостный и веселый на вид человек мог так уйти из жизни.

"Как он мог это сделать? Не верю... Огромная потеря для всего мира", "Он каждый день улыбался, а сейчас его улыбка исчезла... Почему он это сделал? Я любила его юмор", "Не восполнить огромной потери для моего сердца... Зачем он ушел? Не верится", - пишут фанаты в Twitter.

Броди Стивенс родился 22 мая 1970 года в Сан-Фернандо, штат Калифорния. Со своим другом, актером и комиком Заком Галифианакисом он создал шоу "Броди Стивенс: Наслаждайся этим!" ("Brody Stevens: Enjoy It!"). Стивенс также снялся в фильмах "Мальчишник в Вегасе" и "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок", а также в картине "Впритык".

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