Развод Ани Лорак: всплыли неожиданные подробности

Стало известно, кто стал инициатором расторжения брака и почему

Известная певица Ани Лорак, которую недавно фанаты высмеяли за несуразный вид, рассталась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу задолго до официального развода. Эту информацию подтверждает и решение Шевченковского суда города Киева.

В документе сказано, что последние два года пара состояла в браке формально, а в их отношениях отсутствовало доверие, чувство любви и уважения.

На самом деле звездная пара не просто разъехалась по разным квартирам, но даже по разным городам и странам. Мурат Налчаджиоглу остался в Киеве и через некоторое время начал вести образ жизни свободного мужчины, а Ани Лорак поселилась в Москве, где начала строить свою карьеру вдали от родины. Незадолго до официального развода она также завела новые отношения – с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Фото: instagram.com/muratnalca

Вполне вероятно, что пара еще два года назад договорилась о расставании и решила соблюсти формальности только после того, как поднялась шумиха в прессе.

Как указано в решении суда, причиной для развода турецкого бизнесмена и певицы стали разные взгляды на семейную жизнь и отсутствие между ними чувств и уважения.

"Супружеская жизнь у сторон не сложилось, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно. Супруги не проживают одной семьей около двух лет, брачные отношения прекращены", – говорится в документе.

Кроме того, стало известно, что на расторжении брака настояла именно Ани Лорак. Именно она подала в суд иск о расторжении брака. Не исключено, что Мурат надеялся на примирение.

Изначально представитель в суде Мурата Налчаджиоглу поддержала исковые требования, но во время заседания внезапно высказала возражения.

Фото: instagram.com/muratnalca

Возможно, эти исковые требования касались раздела имущества или опеки над их дочерью Софией, которая продолжает учиться в киевской школе. Однако суд, выслушал всех представителей и исследовав все материалы дела, посчитал исковые требования подлежащими удовлетворению.

"Суд считает, что брак между сторонами носит формальный характер, сохранение их семьи невозможно, а потому есть все основания для расторжения брака, поскольку дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение брака будут противоречить их интересам и интересам их ребенка", – указано в решении суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ани Лорак взбесила фанатов своей звездной болезнью.

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