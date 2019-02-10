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Ани Лорак отпускает своего "любовника" на Евровидение 2019

STYLERЖизнь    10.02.2019 - 10:08
Ани Лорак отпускает своего "любовника" на Евровидение 2019
Ани Лорак и Сергей Лазарев (фото: instagram.com/anilorak)

Не все пользователи сети отметили рвение певца наступить на одни и те же грабли во второй раз

35-летний певец Сергей Лазарев, которого уже давно подозревают в романтических отношениях с украинской певицей Ани Лорак, представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение 2019, который пройдет в израильском Тель-Авиве в мае. Об этом артист сообщил в своем Instagram.

Певец уже участвовал в конкурсе в 2016 году и занял тогда третье место. Название песни, с которой Лазарев выступит в Израиле, пока неизвестно. По данным российских СМИ, подготовкой номера займется Филипп Киркоров.

Однако не все пользовали соцсетей оценили "второе пришествие" Сергея, решившего дважды наступить на одни и те же грабли.

"Не надоело за Димой Биланом все повторять?" - спрашивает один юзер.

"С кем ты переспал, чтобы еще раз поехать на Евровидение?" - возмущается второй.

"У них певцы закончились?" - выразил свое удивление еще один пользователь соцсетей.

Ани Лорак отпускает своего &quot;любовника&quot; на Евровидение 2019

Фото: instagram.com/lazarevsergey/

К слову, некоторые пользователи сети считают, что Каролина и Сергей успели тайком пожениться.

"Говорят он тайком поженились, это правда?" - написал один юзер.

"Если слухи о связи Лорак и Лазарева верны, то печаль, зачем Сереже эта стареющая дама?" - сокрушается поклонница Сергея.

"Тогда у Сережи сын от кого? От Лорак? Не похож на нее", - строит предположения еще один пользователь.

Напомним, в субботу, 6 февраля, в Киеве прошел первый первый полуфинал нацотбора на Евровидение 2019.

Ранее мы также сообщали, что Ани Лорак, недавно пережившая развод с мужем Муратом Налчаджиоглу, похвасталась новым обручальным кольцом.

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