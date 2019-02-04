Реанимировали формально: появились шокирующие подробности о смерти Децла

Есть вероятность, что врачи просто потеряли надежду и не прикладывали никаких усилий

Ранее в интернете появилось видео, как пытались спасти Децла. Реаниматолог прокомментировал данный ролик, отметив, что медики не особо старались спасти мужчину и все делали формально. Об этом сообщают росСМИ.

Фельдшер скорой в Краснодарском крае решил прокомментировать работу своих коллег, рассказать, что не так сделали прибывшие на вызов врачи и почему им не удалось реанимировать Децла.

Первое, что он отметил - это отсутствие искусственной вентиляции легких. В гортань рэпера необходимо было ввести специальную трубку, по которой смог бы поступать воздух в организм.

Второй момент, который вызвал возмущение у работника скорой, - это отсутствие объективного контроля сердечной деятельности, который осуществляется через подключенный кардиомонитор или же через дефибриллятор.

Также были отмечены паузы во время проведения сердечно-легочной реанимации. Хотя в данном случае остановки больше, чем на 6-7 секунд не допускаются. Есть вероятность, что врачи просто потеряли надежду и не прикладывали никаких усилий, чтобы спасти мужчину.

"Складывается впечатление, что бригада скорой понимала, в каком состоянии находится пострадавший, что шансов нет, поэтому реанимация проводилась формально. Насколько я слышал, что от момента остановки сердца и до момента прибытия скорой, прошло около 20 минут. Будем реалистами, кора головного мозга столько не живёт. В среднем она "бьется" 4-6 минут и дальше уже необратимые изменения. И эти фельдшеры это знают, а сыграть на камеру они не планировали", - прокомментировал специалист.

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