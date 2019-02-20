В России угрожают Макаревичу: что произошло

Фото: Андрей Макаревич (УНИАН)

Скандал произошел из-за недавнего интервью

Известному российскому рок-музыканту, лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу пригрозили лишением звания Народного артиста России. Такую позицию озвучил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Скандал разгорелся из-за интервью, которое Макаревич дал российскому изданию и в котором заявил, что 80% населения земли – идиоты.

"Будучи врагом всяческих запретов я тем не менее сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения земли — идиоты. Надо это принять, как данность", - сказал музыкант.

Также Макаревич в интервью обвинил российскую власть в том, что жители РФ оказались в ужасных условиях.

"Ты утром проснулся, зашел на свою страницу в соцсети, прочел там три хамских реплики и подумал, что весь мир тебя обосрал? А это просто три бота, три говенных бота. И о чем мы говорим? Я на это никогда не обращаю внимания. Кто там за меня, кто — против. Я — не кандидат в президенты, мне не нужен электорат. Я вижу, что сегодня меня читают и ставят лайки гораздо больше людей, чем два года назад. Из чего делаю вывод, что два года назад, к сожалению, я был прав. Благодаря чудовищным ошибкам нашей власти, мы попали в говно, в котором сейчас сидим. И люди это начинают понимать", - отметил лидер группы "Машина времени".

В ответ на такое заявление Вадим Манукян высказался о лишении Андрея Макаревича звания Народного артиста России.

"Очень удобная позиция. Народный артист России назвал 80% людей идиотами. И это вы скажете, тоже никак не должно повлиять на нахождение у него этого высокого звания? Давать его надо за творчество, а отбирать именно за хамство", – заявил он и отметил, что людей искуства нужно также наказывать, как и чиновников, если они неуважительно отзываются о людях.

"Почему мы так негодуем, когда чиновники хамят населению, позитивно воспринимаем то, что их после этого увольняют, но впадаем в ступор и никак не реагируем, когда подобное себе позволяет творческий человек? Справедливо ли это? Они, что, особая каста, которой все можно? Нет! Они такие же, как все, и к ним тоже нужно применять равноценные меры воздействия!" – резюмировал Манукян.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Макаревич разродился гневным постом об Украине.

А также рассказывали о том, что Макаревич высказался о войне на востоке Украины.