Российское солнышко бомбит Америку: Лобода в образе Пугачевой поссорила сеть

Светлана Лобода на концерте в США "зажгла" в необычном образе
Светлана Лобода, которая ранее разгневала фанатов странным внешним видом, выступила на концерте в рамках своего американского тура в свободном блестящем платье с широкими рукавами, чем напомнила поклонникам один из образов "Примадонны" Аллы Пугачевой. Некоторые между тем уже назвали украинку "российским солнышком". Певица опубликовала в Instagram видео с шоу и поблагодарила зрителей за овации.
Артистка, которая активно строит свою карьеру в РФ, сейчас на гастролях в Штатах. Певица должна посетить Бостон, Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Лос-Анжелес и Сан-Франциско.
"За каждый концерт этого тура, перед сном, говорю "спасибо", - написала она 11 марта в соцсети после концерта.
На кадрах видно, как звезда собирает цветы от поклонников и ходит у края сцены, касаясь рук восхищенной публики.
За каждый концерт этого ТУРА , перед сном, говорю « спасибо» #america #chicago #superstarshow
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Видео: instagram.com/lobodaofficial
В комментариях к ролику подписчики Светланы сравнивают ее с Пугачевой, иронизируют над "позаимствованным" образом. При этом звучит довольно много лестных эпитетов в адрес артистки, которая "покоряет" Америку, но также и саркастических упреков - звезду упрекают в излишнем высокомерии:
Как сообщалось, ранее Светлана Лобода оконфузилась на сцене в Бостоне во время выступления на концерте в рамках турне - певица совершила странное падение на сцене, при чем ее фанаты не совсем поняли, сделала она это намеренно или случайно рухнула во время выступления.
Также мы писали о том, что недавно Лобода показала жуткие последствия пластики - ее и без того пухлые губы вызвали бурную реакцию пользователей соцсети.