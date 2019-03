Руки вверх: Свитолина попала в неприятный инцидент вместе с женихом

К Элине Свитолиной нагрянула полиция

Элина Свитолина, лучшая теннисистка Украины, напугала фанатов своей записью о полиции в Twitter.

Звезда тенниса разместила на своей странице гифку с двумя трясущимися зайцами и написала странное сообщение, которое вызвало переполох среди поклонников спортсменки.

"Наши лица, когда четверо полицейских врываются в наш гостиничный номер, наводят на нас оружие и кричат: "Руки вверх!", - написала Элина Свитолина и добавила к этой записи хэштег "день отдыха".

Фанаты начали писать спортсменке комментарии в надежде выяснить, что же произошло, но Свитолина пока ни на один из них не ответила.

Our faces when 4 policeman break into our hotel room and point guns at us and scream “Hands up” #relaxingday pic.twitter.com/PrGyRUkecK