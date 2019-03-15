Руки вверх: Свитолина попала в неприятный инцидент вместе с женихом

Элина Свитолина (GettyImages)

К Элине Свитолиной нагрянула полиция

Элина Свитолина, лучшая теннисистка Украины, напугала фанатов своей записью о полиции в Twitter.

Звезда тенниса разместила на своей странице гифку с двумя трясущимися зайцами и написала странное сообщение, которое вызвало переполох среди поклонников спортсменки.

"Наши лица, когда четверо полицейских врываются в наш гостиничный номер, наводят на нас оружие и кричат: "Руки вверх!", - написала Элина Свитолина и добавила к этой записи хэштег "день отдыха".

Фанаты начали писать спортсменке комментарии в надежде выяснить, что же произошло, но Свитолина пока ни на один из них не ответила.

Our faces when 4 policeman break into our hotel room and point guns at us and scream “Hands up” #relaxingday pic.twitter.com/PrGyRUkecK — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 15 марта 2019 г.

"Что случилось? С тобой все в порядке?", "Надеюсь, вы шутите, они не могут перепутать вас с Гаэлем с другими людьми", "Надеюсь, вы оба в порядке", "Наверное, перепутали ваш номер с каким-то другим? И всех перепугали по ошибке. Или полицейские – фанаты тенниса и пришли за автографом?" – написали пользователи.

Известно, что пара сейчас находится в Индиан-Уэллсе и причиной визита полицейских стала информация о том, что недалеко от отеля, в котором проживает теннисистка, произошла стрельба. Сотрудники полиции в течении двух часов эвакуировали всех постояльцев отеля и провели обыски, чтобы найти преступника.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Свитолина "взорвала" сеть словами об Украине.

А также писали о том, что Свитолина рассказала о своем новом романе.