Скандальное Евровидение: Притула раскрыл скандальные детали Нацотбора

Нацотбор на Евровидение 2019 отметился еще одним скандалом

Нацотбор на Евровидение 2019 – один из самых скандальных конкурсов на украинской певческой арене. Сергей Притула раскрыл скандальные подробности Нацотбора, а также признался, что до сих пор получает гневные сообщения. Об этом сообщает "Сегодня".

Шоумен рассказал, какие условия ставили некоторые продюсеры. Притула рассказал, что продюсеры выдвигали "победителей" перед началом Нацотбора.

"Если моя артистка выиграет, мы придем. Так зачем нам все остальные? Давай просто возьмем твою артистку, она споет в первом полуфинале, во втором, в финале", - цитирует Притула слова одного из продюсеров.

Сергей Притула также сказал, что за участие в Евровидение Оля Полякова хотела получить немаленькую сумму.

"Оля Полякова запросила 50 тысяч долларов за участие в Нацотборе", - рассказывает телеведущий.

Без каких-либо объяснений продюсер TAYANNA Михаил Ясинский снял свою подопечную с участия в Нацотборе. Многие считают, что TAYANNA отказалась от участия в конкурсе из-за страха проиграть группе KAZKA.

"Я начал звонить и артистке, и директору – никто не брал трубку", - рассказывает музыкальный продюсер конкурса Руслан Квинта после того, как узнал о снятии артистки, не мог с ней связаться.

Притула также признался, что ему регулярно приходят гневные сообщения в соцсетях.

"Мне пишут, что из-за меня Украина не будет в этом году принимать участие в Евровидении. Это связано с тем, что ведущий Нацотбора поднял российский вопрос на сцене", - признается шоумен.

Шоумен защищает себя тем, что действовал исключительно в интересах аудитории: "Все хотели это спросить. Поэтому я ретранслировал эти вопросы".

Что касается появившейся информации о выступлениях в РФ Джамалы после аннексии Крыма, ведущий Нацотбора утверждает, что не знал об этом.

"Это, конечно, был удар под дых. Незнание мной этой информации как раз и дает сейчас повод обвинять меня в двойных стандартах. Вся тройка судей Нацотбора была на гастролях в РФ во время российской агрессии", – говорит Притула.

Напомним, что Сергей Притула позабавил сеть "откровенным" фото с суровой скандинавской женщиной.

Ранее мы писали, что KAZKA попыталась доказать, что умеет петь, но что-то пошло не так.