Сколько стоит заказать Ани Лорак: названа бешеная сумма

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

За отдельную плату артистка сможет выступить в роли ведущей

Чтобы Ани Лорак выступила у вас на празднике, придется раскошелиться на немалую сумму. Так, минимальный гонорар, за который Каролина согласиться спеть на корпоративе или дне рождения составляет от 25 до 30 тыс. евро.

Но не стоит надеяться, что артистка будет плясать перед вами весь день - за такие деньги она со своим балетом и музыкантами даст шоу продолжительностью 45-60 минут.

При этом, как рассказали в одном из букинг-агенств, цены на выступление украинской певицы могут варьироваться в зависимости от масштаба действа. Кроме того, за отдельную плату Каролина может не только спеть, но и провести мероприятие.

Также человек, который захочет видеть Лорак на своем празднике, должен приплюсовать к гонорару певицы еще и растраты на бытовой райдер.

"Это отдельная статья расходов и она оплачивается независимо от гонорара. Это переезд, проживание, питание для всех членов творческого коллектива дивы", - рассказали представители агентства.

При этом заказчик в течение недели должен внести предоплату, которая составляет 50% оговоренной суммы. Вторую половину артистка должна получить непосредственно перед своим выходом на сцену.

Ранее Ани Лорак пристыдили за несуразный наряд, который смотрится смешно и нелепо.

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