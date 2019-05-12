Слезы на глазах: украинские политики трогательно поздравили с Днем матери

Международный день матери – праздник, с которым принято поздравлять всех тех, кто подарил жизнь. Как правило, украинцы дарят символические или полезные подарки своим матерям. К поздравлениям присоединились и украинские политики, которые трогательно поздравили своих мам в социальных сетях.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев найти теплые слова для самого близкого человека.

"Друзья, сегодня - День матери. Не забудьте найти особые слова для тех, кто подарил нам с вами жизнь. Для них мы навсегда - дети. Они любят каждого из нас просто за то, что мы есть. Они любят нас такими, какими мы есть. Не забудьте поблагодарить свою маму. Мамуля, ты у меня красотка!!!" – написал будущий гарант.

Международный день матери – трогательные поздравления украинских политиков (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в этот праздник вспомнил свою мать и опубликовал детское фото.

"Прошло 19 лет. Мне тебя очень не хватает, МАМА…" – написал премьер.

Международный день матери – трогательные поздравления украинских политиков (фото: facebook.com/volodymyrgroysman)

Первый заместитель Председателя ВР Ирина Геращенко поздравила свою мать в Facebook и тоже подкрепила к посту совместное фото.

"В День матери спасибо моей маме за мудрость и терпение. Хочу быть для моих детей лучшим другом", – написала Геращенко.

Международный день матери – трогательные поздравления украинских политиков (фото: facebook.com/iryna.gerashchenko)

Лидер Радикальной Олег Ляшко на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение, в котором призвал украинцев поздравить своих мам с праздником.

Международный день матери – трогательные поздравления украинских политиков (видео: facebook.com/O.Liashko)

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Днем матери всех украинских женщин. Его поздравление опубликовано на странице главы государства в Facebook.

"Эта безграничная и жертвенная любовь, которую материнское сердце дарит своему ребенку – самое сильное чувство на земле. И ничто не может превзойти эту данную Господом любовь!", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие подарки украинцы дарят своим мамам в День матери.

Ранее мы писали о главных обычаях и традициях Международного дня матери в Украине.

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