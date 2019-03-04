Смерть Децла: названа официальная причина смерти

Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, который скоропостижно скончался после концерта в Ижевске, умер от из-за болезни сердца. Об этом сообщили в Telegram-канале "Говорит Москва" со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы.

В сообщении сказано, что установлена точная причина смерти Кирилла Толмацкого.

"Кирилл Толмацкий умер в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы", - сказано в заключении экспертизы.

Известно, что музыкант не жаловался на проблемы со здоровьем и ранее у него не отмечалось проблем с сердечно-сосудистой системой.

Ранее мать Кирилла Толмацкого заявила, что ее сын скончался скорее всего из-за сильного перенапряжения и нагрузки. Она предлагала ему посетить врача, но он отказался.

Также существовала версия, что Децл мог погибнуть от злоупотребления наркотиками и алкоголем, но анализы показали, что никаких веществ в его организме обнаружено не было.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известный музыкант Децл скончался 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет.

Ему внезапно стало плохо в гримерке после концерта в Ижевске. На место происшествия прибыли медики и пытались реанимировать музыканта, но им это не удалось.

У Кирилла Толмацкого осталась жена Юлия Толмацкая, бывшая модель, и сын Антоний, который появился на свет в 2005 году.