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Собчак назвала истинную причину развода с Виторганом

STYLERПерсоны    19.03.2019 - 13:09
Собчак назвала истинную причину развода с Виторганом
Коллаж РБК-Украина

Собчак поделилась сокровенным с фанатами

Ксения Собчак, которая является известной скандальной журналисткой и телеведущей, рассказала, почему ей не удалось спасти брак с Максимом Виторганом. Об этом актриса сообщила в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ.

По словам Ксении, причиной развода стала банальная нехватка внимания. А чуть позже начались недомолвки и взаимные претензии. "В какой-то момент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное", - сказала телеведущая.

Ксения считает, что развод - их общая вина. Поскольку любовь - это цветок, который нужно постоянно поливать, а они с данной задачей не справились. Однако это не помешало сохранить им хорошие и доверительные отношения.

Кроме того, телеведущая заявила, что ей удалось договориться с мужем о том, чтобы дать сыну Платону двойную фамилию: Виторган-Собчак. В настоящее время телеведущая строит в Подмосковье деревянный двухэтажный дом с бассейном для сына и планирует жить в нем вместе с матерью и Платоном. 

Напомним, что у Ксении Собчак серьезные отношения с режиссером Константином Богомоловым. К слову, недавно Собчак познакомила сына со своим любовником и его дочерью.

Ранее сообщалось о том, что Собчак посетила столицу Франции вместе с Богомоловым. О своей поездке в Париж телеведущая написала в соцсетях. При этом она также раскритиковала город влюбленных.

Мы также писали о том, что Собчак была замечена в киевском баре, в котором она исполнила песню группы "Океан Ельзи".

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