Совсем окацапилась: Ани Лорак нарвалась на жесткую критику

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак пристыдили за выбор в пользу России

Ани Лорак, которая находится на ПМЖ в России, разозлила фанатов своим выбором в пользу страны-агрессора. Гневные комментарии посыпались на исполнительницу под видео, которое она опубликовала в Instagram.

Не так давно певица возмутила своих подписчиков очередной победой в музыкальной премии "Жара Music Awards". Артистка обзавелась статуэткой за лучшее шоу. А теперь еще и показала видео с выступления в России, чем задела украинских фанатов.

Ани Лорак в России (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники отметили, что Ани Лорак трудолюбивая артистка, однако украинцев задел тот факт, что между Россией и Украиной, певица выбрала страну-агрессора:

Далеко не самая лучшая.

Она уже всем надоела своими ужасными нарядами!

Мне очень жаль, что между Украиной и Россией вы выбрали второе...

Ничего в ней особенного.

Жаль, что ты совсем окацапилась.

Напомним, что ранее Ани Лорак объявила о начале новой жизни. По словам популярной украинской певицы, которая уже, похоже, навсегда обосновалась в России, "новая жизнь" у нее начнется через две недели, а точнее 16 апреля.

Также мы писали, что раскрыта тайна отношений Ани Лорак и Лазарева. По словам психолога, сейчас у Каролины и Сергея много точек для соприкосновения, чтобы дружить. Но эти точки - общие интересы, увлечения, взгляды - обусловлены их профессией.