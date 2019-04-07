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Совсем окацапилась: Ани Лорак нарвалась на жесткую критику

STYLERПерсоны    07.04.2019 - 09:14
Совсем окацапилась: Ани Лорак нарвалась на жесткую критику
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак пристыдили за выбор в пользу России

Ани Лорак, которая находится на ПМЖ в России, разозлила фанатов своим выбором в пользу страны-агрессора. Гневные комментарии посыпались на исполнительницу под видео, которое она опубликовала в Instagram.

Не так давно певица возмутила своих подписчиков очередной победой в музыкальной премии "Жара Music Awards". Артистка обзавелась статуэткой за лучшее шоу. А теперь еще и показала видео с выступления в России, чем задела украинских фанатов.

Ани Лорак в России (фото: instagram.com/anilorak)

 Поклонники отметили, что Ани Лорак трудолюбивая артистка, однако украинцев задел тот факт, что между Россией и Украиной, певица выбрала страну-агрессора:

  • Далеко не самая лучшая.
  • Она уже всем надоела своими ужасными нарядами!
  • Мне очень жаль, что между Украиной и Россией вы выбрали второе...
  • Ничего в ней особенного.
  • Жаль, что ты совсем окацапилась.

Напомним, что ранее Ани Лорак объявила о начале новой жизни. По словам популярной украинской певицы, которая уже, похоже, навсегда обосновалась в России, "новая жизнь" у нее начнется через две недели, а точнее 16 апреля.

Также мы писали, что раскрыта тайна отношений Ани Лорак и Лазарева. По словам психолога, сейчас у Каролины и Сергея много точек для соприкосновения, чтобы дружить. Но эти точки - общие интересы, увлечения, взгляды - обусловлены их профессией.

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