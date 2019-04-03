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Жутковато: Ани Лорак объявила о начале новой жизни

STYLERПерсоны    03.04.2019 - 16:24
Жутковато: Ани Лорак объявила о начале новой жизни
Ани Лорак (фото: vk.com/anilorak)

Ани Лорак в Instagram показала новое видео

Ани Лорак в Instagram заявила о начале новой жизни и опубликовала завораживающее и одновременно жутковатое видео со своим участием. По словам популярной украинской певицы, которая уже, похоже, навсегда обосновалась в России, "новая жизнь" у нее начнется через две недели, а точнее 16 апреля.

На видео, которое не голосовавшая на выборах президента Украины Ани Лорак выложила в соцсети, она запечатлена со спущенным с плеча плащом, который обнажает ее бюст в гипюровом белье. В титрах к ролику говорится: "Я тебя ждала".

Подписчики Каролины сразу бросились комментировать ролик и сделали вывод, что таким образом их любимица анонсирует выход новой песни (а может, даже видеоклипа!).

Юзеры предполагают, что свежая композиция звезды выразит ее настоящие эмоции после развода с Муратом Налчаджиоглу.

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