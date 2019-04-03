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Моторошно: Ані Лорак оголосила про початок нового життя

STYLERПерсони    03.04.2019 - 16:24
Моторошно: Ані Лорак оголосила про початок нового життя
Ані Лорак (фото: vk.com/anilorak)

Ані Лорак в Instagram показала нове відео

Ані Лорак в Instagram заявила про початок нового життя і опублікувала захоплююче і одночасно моторошне відео зі своєю участю. За словами популярної української співачки, яка вже, схоже, назавжди оселилася в Росії, "нове життя" у неї почнеться через два тижні, а точніше 16 квітня.

На відео, яке Ані Лорак, що не голосувала на виборах президента України, виклала в соцмережі, вона зображена зі спущеним з плеча плащем, який оголює її бюст в гіпюровій білизні. У титрах до ролику йдеться: "Я тєбя ждала".

Підписники Кароліни відразу кинулися коментувати ролик і зробили висновок, що таким чином їхня улюблениця анонсує вихід нової пісні (а може, навіть відео!).

Юзери припускають, що свіжа композиція зірки висловить її справжні емоції після розлучення з Муратом Налчаджіоглу.

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