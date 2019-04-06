Ани Лорак похвасталась очередной наградой в РФ: в сети разгорелся скандал

Ани Лорак опозорилась перед украинцами новой премией
Ани Лорак, которая давно перебралась на ПМЖ в Россию, возмутила фанатов очередной победой в музыкальной премии "Жара Music Awards". Опальная украинская певица обзавелась статуэткой за лучшее шоу. Скандальная артистка похвасталась очередной победой в своем Instagram.
"Шоу "Дива" получает награду, как лучшее шоу 7-ой раз! Спасибо моей лучшей команде! Гениальному режиссеру Олег Бондарчуку и моей международной команде. Шоу "Дива" – ода женщине! Это то, что остается с тобой навсегда. Спасибо премии "Жара" – написала она.
Лорак получила награду в Москве и попала в скандал (фото: instagram.com/anilorak)
Поклонники Ани Лорак во многом посчитали награду заслуженной, однако некоторые выразили свое недовольство:
Помимо Ани Лорак, на музыкальной премии наградами отметили и других исполнителей. Так, награду получили Дима Билан, Сергей Лазарев, Ольга Бузова и другие артисты.
Победители музыкальной премии "Жара Music Awards" (фото: instagram.com/zharatv)
Напомним, что ранее Ани Лорак объявила о начале новой жизни.
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