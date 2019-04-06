ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ани Лорак похвасталась очередной наградой в РФ: в сети разгорелся скандал

STYLERПерсоны    06.04.2019 - 12:28
Ани Лорак похвасталась очередной наградой в РФ: в сети разгорелся скандал
Лорак получила награду в Москве и попала в скандал (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак опозорилась перед украинцами новой премией

Ани Лорак, которая давно перебралась на ПМЖ в Россию, возмутила фанатов очередной победой в музыкальной премии "Жара Music Awards". Опальная украинская певица обзавелась статуэткой за лучшее шоу. Скандальная артистка похвасталась очередной победой в своем Instagram.

"Шоу "Дива" получает награду, как лучшее шоу 7-ой раз! Спасибо моей лучшей команде! Гениальному режиссеру Олег Бондарчуку и моей международной команде. Шоу "Дива" – ода женщине! Это то, что остается с тобой навсегда. Спасибо премии "Жара" – написала она.

Ани Лорак похвасталась очередной наградой в РФ: в сети разгорелся скандал

Лорак получила награду в Москве и попала в скандал (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники Ани Лорак во многом посчитали награду заслуженной, однако некоторые выразили свое недовольство:

  • Вы же из Украины, почему там награды не собираете???
  • Вас еще украинского гражданства не лишили???
  • Лицо вообще силиконовое, кошмар.
  • Я считаю, что вы как украинская артистка, должны хотя бы изредка давать концерты на своей родине. А то, понимаешь ли, в России у вас чуть ли ни в каждом городе концерт, а тут – новогодние шоу для Интера.
  • Не возвращайтесь к нам больше.
  • А Лобода и Седокова где?? Не наплясали перед убийцами?

Помимо Ани Лорак, на музыкальной премии наградами отметили и других исполнителей. Так, награду получили Дима Билан, Сергей Лазарев, Ольга Бузова и другие артисты.

 

Победители музыкальной премии "Жара Music Awards" (фото: instagram.com/zharatv)

Напомним, что ранее Ани Лорак объявила о начале новой жизни.

Также мы писали, что раскрыта тайна отношений Ани Лорак и Лазарева.

Ани Лорак снимала: Лазарев заинтриговал фанатов фото в постели Дочь Ани Лорак может помешать роману с Лазаревым: чем именно
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Ани Лорак
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь