Ани Лорак похвасталась очередной наградой в РФ: в сети разгорелся скандал

Лорак получила награду в Москве и попала в скандал (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак опозорилась перед украинцами новой премией

Ани Лорак, которая давно перебралась на ПМЖ в Россию, возмутила фанатов очередной победой в музыкальной премии "Жара Music Awards". Опальная украинская певица обзавелась статуэткой за лучшее шоу. Скандальная артистка похвасталась очередной победой в своем Instagram.

"Шоу "Дива" получает награду, как лучшее шоу 7-ой раз! Спасибо моей лучшей команде! Гениальному режиссеру Олег Бондарчуку и моей международной команде. Шоу "Дива" – ода женщине! Это то, что остается с тобой навсегда. Спасибо премии "Жара" – написала она.

Лорак получила награду в Москве и попала в скандал (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники Ани Лорак во многом посчитали награду заслуженной, однако некоторые выразили свое недовольство:

Вы же из Украины, почему там награды не собираете???

Вас еще украинского гражданства не лишили???

Лицо вообще силиконовое, кошмар.

Я считаю, что вы как украинская артистка, должны хотя бы изредка давать концерты на своей родине. А то, понимаешь ли, в России у вас чуть ли ни в каждом городе концерт, а тут – новогодние шоу для Интера.

Не возвращайтесь к нам больше.

А Лобода и Седокова где?? Не наплясали перед убийцами?

Помимо Ани Лорак, на музыкальной премии наградами отметили и других исполнителей. Так, награду получили Дима Билан, Сергей Лазарев, Ольга Бузова и другие артисты.

Победители музыкальной премии "Жара Music Awards" (фото: instagram.com/zharatv)

Напомним, что ранее Ани Лорак объявила о начале новой жизни.

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