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Ани Лорак подтвердила роман с Лазаревым: сбылась мечта фанатов

STYLERКурьезы    01.04.2019 - 13:17
Ани Лорак подтвердила роман с Лазаревым: сбылась мечта фанатов
Ани Лорак подтвердила роман с Лазаревым (коллаж РБК-Украина)

Появилась новая информация об отношениях Ани Лорак и Сергея Лазарева

Ани Лорак подтвердила свой роман с Сергеем Лазаревым и тем самым осчастливила своих фанатов, которые очень обрадовались за певицу.

Слухи о том, что Каролина после развода со своим мужем Муратом Налчаджиоглу "закрутила" отношения с коллегой по сцене, ходят очень давно. Кроме того, Ани Лорак и Сергей Лазарев регулярно сознательно или бессознательно подогревают эти разговоры совестными поездками на курорты и милыми фотографиями.

Ну, а поклонники артистов только и ждут, чтобы их любимчики официально объявили о том, что они – пара. Более того, фанаты Лорак и Лазарева хотят, чтобы у них родился совместный ребенок.

Ани Лорак подтвердила роман с Лазаревым: сбылась мечта фанатов

Ани Лорак и Сергей Лазарев (фото: instagram.com/lazarevsergey)

"Я могу доверить ему свои самые сокровенные тайны, могу поплакаться – он для меня, как лучшая подружка. Бывало мы вместе заедали слезы мороженным… Но так было до недавнего времени. Теперь наши отношения вышли на другой уровень. Уже скоро мы съедемся, будем жить вместе до старости. К нам будут приезжать дети и внуки, а мы будем рассказывать им истории о том, как "раньше было хорошо, не то, что сейчас", - поделилась певица.

Ани Лорак подтвердила роман с Лазаревым: сбылась мечта фанатов

Ани Лорак и Сергей Лазарев (фото: instagram.com/lazarevsergey)

Поклонники с радостью восприняли такую великолепную и довольно милую новость от своего кумира. И это несмотря на то, что такое заявление появилось 1 апреля – в День смеха. А сегодня, напоминаем, все подшучивают друг над другом и рассказывают всякие небылицы и прикольные истории.

Улыбайтесь, будьте счастливы. И не только 1 апреля!

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