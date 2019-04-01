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Ані Лорак підтвердила роман з Лазарєвим: збулася мрія фанатів

STYLERКурйози    01.04.2019 - 13:17
Ані Лорак підтвердила роман з Лазарєвим: збулася мрія фанатів
Ані Лорак підтвердила роман з Лазарєвим (колаж РБК-Україна)

З'явилася нова інформація про відносини Ані Лорак і Сергія Лазарєва

Ані Лорак підтвердила свій роман з Сергієм Лазарєвим і тим самим ощасливила своїх фанатів, які дуже зраділи за співачку.

Чутки про те, що Кароліна після розлучення зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу "закрутила" відносини з колегою по сцені, ходять дуже давно. Крім того, Ані Лорак і Сергій Лазарєв регулярно свідомо чи несвідомо підігрівають ці розмови совісними поїздками на курорти і милими фотографіями.

Ну, а шанувальники артистів тільки і чекають, щоб їхні улюбленці офіційно оголосили про те, що вони – пара. Більше того, фанати Лорак і Лазарєва хочуть, щоб у них народилася спільна дитина.

Ані Лорак підтвердила роман з Лазарєвим: збулася мрія фанатів

Ані Лорак і Сергій Лазарєв (фото: instagram.com/lazarevsergey)

"Я можу довірити йому свої найпотаємніші таємниці, можу поплакатися – він для мене, як найкраща подружка. Бувало ми разом заїдали сльози морозивом... Але так було до недавнього часу. Тепер наші відносини вийшли на інший рівень. Вже скоро ми з'їдемося, будемо жити разом до старості. До нас будуть приїжджати діти і онуки, а ми будемо розповідати історії про те, як "раніше було добре, не те, що зараз", - поділилася співачка.

Ані Лорак підтвердила роман з Лазарєвим: збулася мрія фанатів

Ані Лорак і Сергій Лазарєв (фото: instagram.com/lazarevsergey)

Шанувальники з радістю сприйняли таку чудову і досить милу новину від свого кумира. І це незважаючи на те, що така заява з'явилася 1 квітня – у День сміху. А сьогодні, нагадуємо, всі жартують один над одним і розповідають всілякі небилиці та прикольні історії.

Посміхайтеся, будьте щасливі. І не тільки 1 квітня!

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