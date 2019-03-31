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Ані Лорак знімала: Лазарєв заінтригував фанатів фото в ліжку

STYLERПерсони    31.03.2019 - 13:35
Ані Лорак знімала: Лазарєв заінтригував фанатів фото в ліжку
Лорак і Лазарєв разом (колаж РБК-Україна)

Ані Лорак і Сергій Лазарєв, на думку фанатів, знаходяться у відносинах

Ані Лорак і Сергій Лазарєв разом, вважають фанати артистів. Будь-які знімки, якы хоч трохи проливають світло на особисте життя співаків, шанувальники розцінюють як натяк на те, що артисти дійсно разом. Нещодавно Лазарєв заінтригував мережу відвертим знімком в ліжку, і на думку користувачів, знімок робила саме Ані Лорак. Про це вони написали під фото в Instagram.

Відомий російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з опальною українській співачкою Ані Лорак, опублікував знімок абсолютно без одягу.

"Good Morning, Beautiful World ... Доброго ранку, красивий світ", — підписав знімок Лазарєв.

Ані Лорак знімала: Лазарєв заінтригував фанатів фото в ліжку

Лазарєв заінтригував мережа відвертим знімком (фото: instagram.com)

Знімок настільки заінтригував жіночу половину армії фанатів співака, що ті залишили майже дві тисячі коментарів. Більшість прихильниць намагалися дізнатися, хто знаходиться за кадром і чому артист був без білизни:

  • Фоткала Лорак.
  • Чому ви досі приховуєте відносини з Лорак???
  • Фу( знову Лорак.
  • Сімпатічнінько...)
  • А ви завжди без трусів спите??
  • А продовження буде?
  • За кадром Лорак?)))

Нагадаємо, що раніше була розкрита таємниця стосунків Лорак та Лазарєва. Ані Лорак і Сергій Лазарєв відчувають один до одного вже не просто дружні почуття. Поступово між ними дійсно зароджуються стосунки, про які останнім часом так багато говорять прихильники артистів.

 

Лорак і Лазарєв разом (фото: instagram.com)

Крім того, не так давно роман двох зірок прокоментували і в оточенні самої Лорак. Джерело, наближене до української співачки, зазначило, що Ані Лорак і Лазарєв "дуже хороші друзі". А всі розмови в ЗМІ у Кароліни називають "хворими фантазіями".

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