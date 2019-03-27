Подарунок від незнайомця: Лорак заінтригувала мережу загадковим фото

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак опублікувала знімок з букетом троянд

Ані Лорак, яка нерідко шокує своїми надто відвертими вбраннями, на цей раз здивувала шанувальників загадковим знімком, який опублікувала на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

На фото виконавиця з'явилася з букетом червоних троянд. Її щира посмішка явно видає гарний настрій, як і підпис: "Life is beautiful". Не дивно, що у шанувальників виник ряд питань.

Ані Лорак з букетом від незнайомця: (instagram.com/anilorak)

Фанати одразу ж запідозрили, що у Ані Лорак з'явився залицяльник, який проявляє таким чином увагу по відношенню до співачки. Хоча більшість вважає, що букет однозначно від Лазарєва, з яким виконавиці вже давно приписують роман:

"Нічого собі! Хто подарував?" - поцікавився перший.

"Від кого така краса? Від Лазарєва?", - додав другий.

"Це точно від Сергія", - без частки сумніву сказав третій.

До речі, крім цього, деякі користувачі відзначили, що виконавиця знову одяглася як школярка, намагаючись здаватися молодше:

"Навіщо одягатися як дівчинка 23 років?" - написав коментатор.

Нагадаємо, що Ані Лорак шокувала шанувальників зовнішнім виглядом. На цей раз співачка здивувала шанувальників своєю верхньою губою.

Ми писали, Ані Лорак розкритикували за те, що на гастролях у Росії вона пересувається на власному автобусі.

Раніше повідомлялося про те, що Ані Лорак кинула доньку у відповідальний момент та не прийшла на модний показ дочки.