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Уявила себе богом: Ані Лорак розкритикували за понти

STYLERПерсони    24.03.2019 - 18:45
Уявила себе богом: Ані Лорак розкритикували за понти
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак розповіла, на чому їздить на концерти, але нарвалася на критику

Ані Лорак на гастролях по Росії пересувається в особистому автобусі з усіма зручностями для комфортного життя.

В автобудинку співачки є душ, невелика кухня, м'яке ліжко і WiFi. А от технічний персонал, танцюристи і звукорежисер їздять за артисткою на спеціальному двоповерховому автобусі. Крім того, разом з Ані Лорак колесять три фури обладнання та декорацій.

Уявила себе богом: Ані Лорак розкритикували за понти

Ані Лорак у своєму автобудинку (фото: instagram.com/anilorak)

Також в одному з останніх інтерв'ю Ані Лорак розповіла про свій райдер. Зокрема, співачка вимагає від організаторів концертів чай, каву, бутильовану воду, соки, фрукти, легку закуску. А однією з головних страв, наявність якої Кароліна вимагає у райдері завжди, є морква.

"Морква обов'язково. Тому що морква - не тільки корисний овоч, але також допомагає травленню, піднімає настрій, вітамін А", - розповіла зірка.

А ось користувачі мережі вважають, що Кароліна переборщила з умовами свого пересування по РФ.

  • Я розумію, коли так пересуваються світові зірки (Мадонна, Роббі Вільямс і т. д.). Зірки, які за свої концерти заробляють мільйони доларів. Але коли Лобода, Лорак та інші намагаються бути схожими на суперстар... Виглядає, м'яко кажучи, смішно. У цьому вся суть наших зірок - уявляти себе богом, але бути насправді г*вном.
  • Відокремлюються від народу, сволочі.
  • Звичайно, буде в боргах як у шовках!
  • А на поїзді - слабо?
  • Багате життя - воно інакше.
  • Думаю, таке задоволення коштує величезних грошей. Не краще було б заощадити і витратити їх не на бензин і понти, а на щось корисне?
  • Їздить, як царівна. А шоу, як у жаби.

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак не змогла бути присутньою на модному показі, в якому брала участь її дочка Софія, через напружений гастрольний графік. Дівчинка дуже образилася на Кароліну.

Нагадаємо, Ані Лорак на одному з концертів переспівала хіт Вітні Х'юстон, але це не сподобалося користувачам соцмереж - вони розкритикували виконавицю за бездарність і вульгарну спробу перевершити велику співачку.

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