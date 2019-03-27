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Подарок от незнакомца: Лорак заинтриговала сеть загадочным фото

STYLERПерсоны    27.03.2019 - 13:49
Подарок от незнакомца: Лорак заинтриговала сеть загадочным фото
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак опубликовала снимок с букетом роз

Ани Лорак, которая нередко шокирует своими чересчур откровенными нарядами, на этот раз озадачила поклонников загадочным снимком, который опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

На фото исполнительница предстала с букетом красных роз. Ее искренняя улыбка явно выдает хорошее настроение, как и подпись: "Life is beautiful". Неудивительно, что у поклонников возник ряд вопросов.

Подарок от незнакомца: Лорак заинтриговала сеть загадочным фотоАни Лорак с букетом от незнакомца: (instagram.com/anilorak)

Фанаты тут же заподозрили, что у Ани Лорак появился ухажер, который проявляет таким образом внимание по отношению к певице. Хотя большинство посчитало, что букет однозначно от Лазарева, с которым исполнительнице уже давно приписывают роман:

"Ничего себе! Кто подарил?" - полюбопытствовал первый.

"От кого такая красота? От Лазарева?", - добавил второй.

"Это точно от Сергея", - без доли сомнения сказал третий.

К слову, помимо этого, некоторые пользователи отметили, что исполнительница снова оделась как школьница, пытаясь казаться моложе:

"Зачем одеваться как девочка 23 лет?" - написал комментатор.

Напомним, что Ани Лорак шокировала поклонников внешним видом. На этот раз певица удивила поклонников своей верхней губой.

Мы писали, Ани Лорак раскритиковали за то, что на гастролях по России она передвигается на личном автобусе.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак бросила дочь в ответственный момент и не пришла на модный показ дочери.

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