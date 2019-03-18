Экстрасенс поведала о будущем Ани Лорак и Сергея Лазарева

Ани Лорак и Сергей Лазарев (коллаж РБК-Украина)

Ани Лорак не любит Сергея Лазарева, уверена известная таролог и экстрасенс

Ани Лорак не состоит в отношениях с Сергеем Лазаревым. Об этом поведала российская таролог и экстрасенс, которая рассказывает о личной жизни звезд шоу-бизнеса.

По ее словам, об какой-либо идиллии в романтических отношениях артистов речи не идет. Более того, сейчас у пары достаточно натянутые отношения.

"Карта говорит, что одного из партнеров взаимоотношения тяготят. И, судя по всему, тяготится этими отношениями именно Лорак. Она растеряна и старается осмыслить дальнейший путь: "А надо ли?" Ей, безусловно, нравится внимание молодого человека, но в планах все-таки отстраниться подальше", - рассказала экстрасенс.

Сергей в свою очередь старается не давить и оставаться радушным. Он, говорит таролог, устал от прохладности Каролины. При этом все-таки ощущает, что стоит продолжать ухаживания, ведь у него "достаточно серьезные планы в отношении Ани и желание создать крепкую семью".

Ани Лорак и Сергей Лазарев (фото: instagram.com anilorak)

Но при всем этом, уверена экстрасенс, в отношениях Лазарева и Лорак акцент будет делаться на материальную составляющую.

"Возможно, совместный музыкальный проект. Во всяком случае, эмоциональный дискомфорт останется. И даже концентрация на решении каких-то материальных задач не сблизит эмоционально. Дальнейшее будущее - отстраненность или очень слабая взаимосвязь", - резюмировала специалист.

Напомним, что в сети нашли доказательство того, что Ани Лорак не беременная. Но если же она забеременеет и у нее родится сын, то она может назвать ребенка в честь погибшего брата.