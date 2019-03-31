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Ани Лорак снимала: Лазарев заинтриговал фанатов фото в постели

STYLERПерсоны    31.03.2019 - 13:35
Ани Лорак снимала: Лазарев заинтриговал фанатов фото в постели
Лорак и Лазарев вместе (коллаж РБК-Украина)

Ани Лорак и Сергей Лазарев, по мнению фанатов, состоят в отношениях

Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе, считают фанаты артистов. Любые снимки, проливающие немного света на личную жизнь певцов, поклонники расценивают как намек на то, что артисты действительно вместе. Недавно Лазарев заинтриговал сеть откровенным снимком в кровати, и по мнению пользователей, снимок делала именно Ани Лорак. Об этом они написали под фото в Instagram.

Известный российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с опальной украинской певицей Ани Лорак, опубликовал снимок абсолютно без одежды.

"Good Morning, Beautiful World … Доброе утро, красивый мир", — подписал снимок Лазарев.

Ани Лорак снимала: Лазарев заинтриговал фанатов фото в постели

Лазарев заинтриговал сеть откровенным снимком (фото: instagram.com)

Снимок настолько заинтриговал женскую половину армии фанатов певца, что те оставили почти две тысячи комментариев. Большинство поклонниц пытались узнать, кто находится за кадром и почему артист был без белья:

  • Фоткала Лорак.
  • Почему вы до сих пор скрываете отношения с Лорак???
  • Фу( опять Лорак.
  • Симпатичненько…)
  • А вы всегда без трусов спите??
  • А продолжение будет?
  • За кадром Лорак?)))

Напомним, что ранее была раскрыта тайна отношений Ани Лорак и Лазарева. Ани Лорак и Сергей Лазарев испытывают друг к другу уже не просто дружественные чувства. Постепенно между ними действительно зарождаются романтические отношения, о которых в последнее время так много говорят поклонники артистов.

 

Лорак и Лазарев вместе (фото: instagram.com)

Кроме того, не так давно роман двух звезд прокомментировали и в окружении самой Лорак. Источник, приближенный к украинской певице, отметил, что Ани Лорак и Лазарев "очень хорошие друзья". А все разговоры в СМИ у Каролины называют "больными фантазиями".

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