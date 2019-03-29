ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дочка Ані Лорак може перешкодити роману з Лазарєвим: чим саме

STYLERПерсони    29.03.2019 - 22:07
Дочка Ані Лорак може перешкодити роману з Лазарєвим: чим саме
Ані Лорак і Лазарєв - роман і дружба зірок під загрозою (колаж РБК-Україна)

Ані Лорак і Сергій Лазарєв не коментують стосунки, але їх діти зможуть вплинути на роман зірок

Діти Ані Лорак і Сергія Лазарєва зможуть перешкодити розвитку любовних стосунків своїх батьків. Про це розповіла сімейний психолог Анна Хникіна.

За її словами, діти можуть допомогти зміцнити союз, але можуть і зруйнувати стосунки. Незважаючи на те, що Кароліна і Сергій вільні, у них обох є "багаж з минулого" - діти, - говорить психолог.

До речі, Ані Лорак і Сергій Лазарєв, які, за словами психолога, відчувають один до одного вже не просто дружні почуття, поки не коментують чутки про свій роман. Тим не менш зірки час від часу продовжують публікувати милі спільні знімки.

Психолог стверджує, що, якщо враховувати загальні інтереси зірок (а саме, сферу шоу-бізнесу. - Ред.), Кароліна і Сергій ідеально підходять один одному. Адже вони, як ніхто зможуть зрозуміти тривалу відсутність другої половинки через гастролі або роботу над новим альбомом.

Дочка Ані Лорак може перешкодити роману з Лазарєвим: чим саме

Ані Лорак і Лазарєв - роман і дружба зірок під загрозою (Ані Лорак з дочкою Софією, фото: instagram.com/anilorak)

Якщо ж дочка Лорак, Софія, і син Сергія, Нікіта, зможуть подружитися, це може сприяти розвитку відносин. Але дитячі ревнощі дуже непередбачувані, - каже Хникіна. А Кароліна і Сергій, як люблячі батьки, в першу чергу зацікавлені в щасті своїх дітей.

"Це залежить від виховання, наявності психологічних травм у дитини. Наприклад, якщо вона пережила зраду - тато зрадив мамі, і шлюб розпався, як у випадку з Ані Лорак, - то дівчинка буде насторожено ставитися до нового обранця. Раптом він знову зробить боляче мамі?" - заявила експерт.

Зазначимо, що таролог і екстрасенс, що спеціалізується на особистому житті зірок шоу-бізнесу, розповіла, що Ані Лорак не любить Сергія Лазарєва і вже точно не перебуває з ним у відносинах.

Раніше ми писали про те, що схудла Ані Лорак приміряла образ MARUV, чим сильно ошелешила фанатів. При чому в такому вигляді співачка з'явилася в московському ресторані в день похорону Юлії Началової.

Що з верхньою губою? Ані Лорак шокувала шанувальників зовнішнім виглядом Уявила себе богом: Ані Лорак розкритикували за понти
Вибори 2019 Вибори в Україні: як проходить день тиші перед голосуванням за президента Рейтинги кандидатів
Новини України Ані Лорак
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся