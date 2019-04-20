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Совсем разлагается: Лободу высмеяли за жуткий образ (фото)

STYLERПерсоны    20.04.2019 - 21:59
Совсем разлагается: Лободу высмеяли за жуткий образ (фото)
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Лобода показала фото в образе зомби

Лобода показала фото, как ее гримировали для исполнения сингла "Пуля дура" на передаче "Вечерний Ургант" в Москве (РФ). Отметим, что скандальная украинская певица, которая активно строит свою карьеру в России, недавно презентовала новый трек, о котором так долго и активно говорила, но реакция на композицию у ее поклонников оказалась довольно неоднозначной.

Артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором показан ее образ для участия в передаче.

"Чего бы это ни стоило. Да, мне это нужно!" - подписала она кадр цитатой из своей песни.

Во время представления на шоу в гостях у российского ведущего Ивана Урганта Светлана вместе с балетом предстали для исполнения "Пуля дура" в зомби-пейнте. 

Совсем разлагается: Лободу высмеяли за жуткий образ (фото)

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Нужно сказать, что на кадр подписчики Лободы в сети отреагировали полярно. Некоторые высказывают свое восхищение и песней, и ее презентацией, но другие фаны иронизируют над "страшным" образом и отмечают, что ожидали от трека большего, а претенциозная форма его презентации не помогла сделать из пресной композиции хитовую пулю. 

  • Не зашла песня;
  • Это было страшно. В прямом смысле;
  • Зачем молодой женщине спешить становиться почти разложившимся трупом?
  • Предыдущие образы мне нравились больше;
  • Сразу вас узнала;
  • Не хит;
  • Куда то не туда понесло!
  • У Леди Гага это все было, не могли придумать лучше;
  • Наверно, вам раньше нравился йогурт "скелетоны"?
  • Кошмар;
  • Света, хватит работать, от вас уже совсем ничего не осталось!

Как сообщалось ранее, Светлана Лобода недавно опубликовала в сети странные "зеленые" фотографии, и ее фаны подняли певицу на смех.

Напомним, что недавно Лобода слила в сеть неудачное фото, которое шокировало пользователей неудачным видом певицы.

Также мы писали о том, что пользователи сети высмеяли неудачный снимок Лободы.

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