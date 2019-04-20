Совсем разлагается: Лободу высмеяли за жуткий образ (фото)

Лобода показала фото в образе зомби
Лобода показала фото, как ее гримировали для исполнения сингла "Пуля дура" на передаче "Вечерний Ургант" в Москве (РФ). Отметим, что скандальная украинская певица, которая активно строит свою карьеру в России, недавно презентовала новый трек, о котором так долго и активно говорила, но реакция на композицию у ее поклонников оказалась довольно неоднозначной.
Артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором показан ее образ для участия в передаче.
"Чего бы это ни стоило. Да, мне это нужно!" - подписала она кадр цитатой из своей песни.
Во время представления на шоу в гостях у российского ведущего Ивана Урганта Светлана вместе с балетом предстали для исполнения "Пуля дура" в зомби-пейнте.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Нужно сказать, что на кадр подписчики Лободы в сети отреагировали полярно. Некоторые высказывают свое восхищение и песней, и ее презентацией, но другие фаны иронизируют над "страшным" образом и отмечают, что ожидали от трека большего, а претенциозная форма его презентации не помогла сделать из пресной композиции хитовую пулю.
Как сообщалось ранее, Светлана Лобода недавно опубликовала в сети странные "зеленые" фотографии, и ее фаны подняли певицу на смех.
Напомним, что недавно Лобода слила в сеть неудачное фото, которое шокировало пользователей неудачным видом певицы.
Также мы писали о том, что пользователи сети высмеяли неудачный снимок Лободы.