ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Спасибо, дорогой Мастер: Тимошенко поздравила Всеволода Нестайко с 89-летием

STYLERПерсона    30.01.2019 - 13:03
Спасибо, дорогой Мастер: Тимошенко поздравила Всеволода Нестайко с 89-летием
Юлия Тимошенко (фото: ba.org.ua)

Среди нас есть много людей, которые перечитывают "Тореадоров из Васюковки" и в зрелом возрасте

Юлия Тимошенко поздравила выдающегося украинского писателя, автора бессмертного шедевра "Тореадоры из Васюковки" Всеволода Нестайко с 89-летием.

"В школьном детстве вполне можно было себе позволить "пропустить" классику, но, пожалуй, никто не пропустил "Тореадоров"... Потому что это - круто и интересно! О том, что Жюль Верн, д'Артаньян и "Остров сокровищ" вполне возможны в интерьерах твоего родного села. Произведения Нестайко даже можно не включать в обязательную школьную программу. Зачем? Его и так читают, без всяких программ, побуждений и принуждений. Это действительно народный, родной наш писатель. Я, кстати, знаю людей, которые время от времени перечитывают "Тореадоров" в достаточно зрелом возрасте. И так же получают огромное удовольствие", - написала Тимошенко в Facebook.

Спасибо, дорогой Мастер: Тимошенко поздравила Всеволода Нестайко с 89-летием

Скриншот поста (facebook.com/YuliaTymoshenko)

"В школе, на уроках литературы, нас часто и докучливо спрашивали: "Чему учит нас это произведение? Какая мораль у этой книги?"... А какая мораль у Нестайко? К счастью, ни одной. Это просто книги о добре, веселье и счастье. О том, как важно быть человеком и замечать, что окружающий мир прекрасен и очарователен. Это книги о жизни во всей ее детской пышности. Стоит любить свой край, свою страну, природу, животных, людей. Человечность – вот главная мораль у Всеволода Зиновьевича! Спасибо, дорогой Мастер, за то, что были с нами на этой земле. Пусть где-то там, в высоком небе, Вам будет радостно и хорошо... Читайте!" - добавила Юлия Владимировна.

Напомним, что 29 января Тимошенко вместе с военными и "киборгами" почтила подвиг Героев Крут.

Тимошенко почтила память жертв Холокоста Тимошенко назвала Филарета духовным лидером нации
Новости Украины Тимошенко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь