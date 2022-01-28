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Тихо плакала: Ефросинина сделала признание о тяжелом периоде в жизни

Автор: Styler

Маша Ефросинина – успешная телеведущая и блогер. По словам знаменитости, она переживает третью волну популярности, но в ее карьере были периоды забвения, взлеты и падения.

В интервью для YouTube-канала Fedoriv Vlog она рассказала об изнанке популярности и сложностях славы в раннем возрасте.

Маша стала звездой в 20 лет. На тот момент уже 1,5 года выходило шоу "Подъем" на "Новом канале". Тогда Маша работала в тандеме с Юрием Горбуновым.

Маша Ефросинина переживает третью волну популярности (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Я села после очередного шоу в маршрутку, передала за проезд, и поняла, что все люди повернулись на меня, включая водителя, который остановил маршрутку. Все сказали: "Это Вы?". И начали протягивать мне бумажки, гривны, деньги, кто-то на руке попросил расписаться. Я ужасно испугалась и вылетела. Я не была к этому готова, я понимала, что я себе не принадлежу в какой-то степени", - рассказала о том, как впервые ощутила изнанку славы ведущая.

Но после скачка популярности наступило забвение и затишье.

"В 2004 году я ушла с "Нового канала", провела "Евровидение", и поняла, что тебя с пьедестала очень быстро сносят. У меня пожизненные антитела к звездной болезни", - заявила она.

Маша считала, что после триумфального ведения "Евровидения 2005" ее снова начнут приглашать на телевидение, но за год прорыва так и не произошло.

"Я тихо плакала, тогда рядом был только Тимур и маленькая Наночка годовалая. Я помню тот год в полумраке, черном цвете. Слава в 18-20 лет - это серьезное испытание для человеческой психики. Это произошло и со мной. Если у меня была депрессия в моей жизни, то она была тогда", - отмечает Маша.

Напомним, что ранее Маша Ефросинин поделилась историей о том, почему согласилась сниматься в рекламе белья.

Также Маша Ефросинина призналась, почему ее дочь досрочно вернулась из Канады в Украину.

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Маша Ефросинина