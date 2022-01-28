Тихо плакала: Єфросиніна зробила зізнання про важкий період у житті

Маша стала зіркою в 20 років. На той момент вже 1,5 року виходило шоу " Підйом" на "Новому каналі". Тоді Маша працювала в тандемі з Юрієм Горбуновим.

Маша Єфросиніна переживає третю хвилю популярності (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Я сіла після чергового ефіру в маршрутку, передала за проїзд, і зрозуміла, що всі люди повернулися на мене, включаючи водія, який зупинив маршрутку. Всі сказали: "Це Ви?". І почали простягати мені папірці, гривні, гроші, хтось на руці попросив розписатися. Я страшенно злякалася і вилетіла. Я не була до цього готова, я розуміла, що я собі не належу в якійсь мірі", - розповіла про те, як вперше відчула виворіт слави ведуча.

Але після стрибка популярності настало забуття і затишшя.

"У 2004 році я пішла з "Нового каналу", провела "Євробачення", і зрозуміла, що тебе з п'єдесталу дуже швидко зносять. У мене довічні антитіла до зіркової хвороби", - заявила вона.

Маша вважала, що після тріумфального ведення "Євробачення 2005" її знову почнуть запрошувати на телебачення, але за рік прориву так і не сталося.

"Я тихо плакала, тоді поруч був тільки Тимур і маленька Наночка однорічна. Я пам'ятаю той рік в напівтемряві, чорному кольорі. Слава в 18-20 років - це серйозне випробування для людської психіки. Це сталося і зі мною. Якщо у мене була депресія в моєму житті, то вона була тоді", - зазначає Маша.